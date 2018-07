Froome surt reforçat de la contrarellotge per equips del Tour

El belga Greg Van Avermaet és el nou líder del Tour de França després del triomf del seu equip, el BMC, en la contrarellotge per equips de la tercera etapa, disputada a Cholet amb un recorregut de 35,5 quilòmetres. La formació nord-americana ha aconseguit un temps de 38.46, superant en 4 segons l'equip Sky i en 7 el Quick Step.

D'aquesta manera, el britànic Chris Froome (Sky) recupera bona part del temps que va perdre amb la caiguda de la primera etapa. Froome, gran favorit per guanyar per cinquena vegada el Tour, ha tret 49 segons al colombià Nairo Quintana i els espanyols Mikel Landa i Alejandro Valverde. Altres favorits, com l'italià Nibali, queden lluny de Froome molt abans de l'inici dels cims en la prova francesa. Greg Van Avermaet, campió olímpic en ruta i campió de la París-Roubaix el 2017, és el nou líder del Tour gràcies a la feina del seu equip, que li permet ser el tercer líder en tres etapes diferents després de pispar el mallot groc a l'eslovac Peter Sagan.

Aquest dimarts es disputa la quarta etapa, entre La Baule i Sarzeau, amb un recorregut de 195 quilòmetres.