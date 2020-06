El Girona busca retrobar-se amb el gol a Elx per consolidar-se a la zona de 'play-off'

El Girona s’enfronta aquest divendres a l’Elx (19.30, Movistar LaLiga 4) en el partit corresponent a la jornada 34 de la Lliga Smartbank. Després de quatre empats consecutius, els blanc-i-vermells buscaran un triomf que els permeti consolidar-se en posicions de play-off. "Jo no perdo la fe en mi, en el grup i en el Girona. Això no ho podem perdre mai. L'únic que em preocupa ara mateix és que els jugadors s'hagin recuperat de l'esforç per poder afrontar el partit i guanyar a Elx", ha dit el tècnic Pep Lluís Martí a la prèvia, davant de les crítiques al joc de l'equip.

Els gironins arriben al Martínez Valero amb una sensació d’impotència frustrant. La tornada a la competició no ha estat l’esperada i en les dues primeres jornades des del retorn de la Segona Divisió només han estat capaços de signar un empat a Las Palmas (0-0) i un altre a Montilivi davant el cuer Racing de Santander (0-0). Uns registres que s’allunyen molt de la que és sens dubte una de les millors plantilles de la categoria, confeccionada per aconseguir l’ascens. L’equip no carbura i a la falta de joc s'hi ha unit els darrers mesos una escassa producció ofensiva que està impedint sumar de tres en tres.

Per la seva banda, l’Elx tampoc ha començat amb bon peu aquesta fase final de Lliga. No va passar de l’empat a casa contra l’Extremadura (1-1) i va caure en la seva visita a la Ponferradina (2-1). El conjunt il·licità va afrontar l’aturada després d’haver aconseguit dues victòries consecutives, però s’ha desinflat en els dos últims partits.

Pep Lluís Martí tindrà la baixa d’Aday Benítez, que es perd el partit per acumulació de targetes, però recupera Joaquín Zeballos. El tècnic mallorquí podria fer canvis a l’alineació. Riesgo tornaria a la porteria després de les seves bones actuacions. A la defensa, repetirien Maffeo, Juanpe i Mojica, i l’altre lloc a l’eix central se’l disputarien Alcalá i Ignasi Miquel. Al mig del camp, Granell o bé Diamanka acompanyaran Gumbau en el doble pivot, mentre que Gallar i Jairo són els principals candidats a ocupar les bandes. En atac, Borja com a mitjapunta i Stuani de referència. El davanter uruguaià és el màxim golejador de la categoria amb 23 gols en 28 partits.

Pacheta segueix sense poder comptar per lesió amb els seus dos millors jugadors, Jonathas i Víctor Rodríguez. A més, té la baixa per sanció d’Iván Sánchez. L’entrenador va fer molts canvis en la darrera jornada, de manera que és probable que aposti pel seu millor onze disponible en un duel clau per a les seves aspiracions. Qui segur que hi estarà present serà el veterà Nino, que amb 40 anys ve de marcar el seu setè gol de la temporada al Toralín.

El Girona és cinquè a la taula amb 49 punts, mentre que l’Elx és sisè amb 47. Al partit de la primera volta els alacantins és van imposar a Montilivi (0-2). Amb tan sols dos punts de separació, el partit pot ser decisiu per assegurar les posicions de play-off i poder aspirar a l’ascens directe ara que la Segona Divisió es troba més igualada que mai.