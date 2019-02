El Girona s’il·lusiona per reaccionar contra el Madrid

Amb necessitats i urgències però amb tota la il·lusió del món: així es presenta el Girona al Santiago Bernabéu per jugar contra un Reial Madrid (12 hores, BeIN LaLiga) renascut en les últimes setmanes. Si els gironins van a la baixa i fa deu jornades que no guanyen a la Lliga –tretze partits, comptant la Copa–, els homes de Solari s’han reenganxat a la lluita pel títol i són segons, a sis punts del Barça, després d’encadenar cinc triomfs consecutius i vuit partits sense perdre, inclosos els duels de Copa, en què van eliminar el mateix Girona als quarts, i el partit de Champions contra l’Ajax. El Girona haurà de fer el partit perfecte si vol sortir del Bernabéu amb una rialla. “Ens hem d’aixecar com més aviat millor i estar forts en el nostre dia a dia, pel que fa a orgull i mentalitat. Seguim tenint confiança, tot i que és cert que hi ha coses a millorar. Estem centrats i units, sobretot d’esperit. Això ens portarà a capgirar la situació i a intentar donar el millor de nosaltres”, ha valorat Eusebio Sacristán. Aquesta setmana les converses als despatxos de Montilivi han estat a l’ordre del dia. La confiança en Eusebio, però, és innegociable. “Tots remem en el mateix vaixell, i hi donem voltes per trobar la manera de sortir d’aquí”.

No sembla que sigui per falta de motivació, perquè, tot i el desencant psicològic provocat pels últims mals resultats, que han situat el Girona al llindar del descens, els blanc-i-vermells no tenen previst enfonsar-se. Faltats de bones sensacions, els d’Eusebio han perdut els sis últims partits que han jugat. Si fa poc desbordaven optimisme, actualment el seu nivell de joc desprèn preocupació. Però conscients que no cal fer-ne un drama i que encara no han caigut mai en zona de descens, s’aferren al seu instint de supervivència per intentar trobar-se amb si mateixos. El primer objectiu? Ser forts al darrere, perquè fa 16 partits seguits que encaixen gol. “No crec que per replegar-nos encaixem menys gols, però sí que hem d’estar més sòlids. Cada partit és important perquè totes les sensacions positives que puguem obtenir ens ajudaran a aconseguir l’objectiu final de la permanència. No ens hem de centrar en els rivals, no podem pensar en res més que en nosaltres i intentar canviar la dinàmica. Hem de tornar a guanyar i començar a sumar punts per pujar llocs a la classificació, més enllà del que facin els altres”, ha afegit el tècnic del Girona.

Eusebio manté els maldecaps de sempre per confeccionar la llista de convocats, perquè Borja García ha recaigut després de forçar la seva reaparició contra l’Osca. El val·lisoletà, que recorda la bona predisposició del grup ara que les coses no van com voldrien, recupera Patrick Roberts i Carles Planas, que fa dues setmanes va viatjar a Eibar sense estar del tot bé. “Com més jugadors tinguem, molt millor, perquè entrem en un tram de temporada en què necessitarem tenir a tothom”. Amb la baixa de Bernardo, expulsat el cap de setmana passat, i els problemes gàstrics que ha patit Raúl García, Ramalho i Alcalá podrien tornar a l’eix defensiu acompanyant Juanpe. Porro i Valery repetirien als carrils i el gran dubte apareix al mig del camp, on Granell podria beneficiar-se de l’absència de Borja. A dalt, Stuani, malgrat haver-se entrenat a títol individual durant la setmana per una sobrecàrrega al quàdriceps, continuarà sent intocable.

El Madrid lluita per la Lliga

Amb un esperit competitiu intractable, el Madrid sembla que no esgota vides. Renascut amb l’entrada de Solari per Lopetegui, i aferrat a la gana de Vinícius, torna a ser el Madrid de les grans ocasions, el que no abandona mai. Per jugar contra el Girona, el tècnic argentí no disposa de Modric, sancionat, i té el dubte de Varane, que passa per un procés gripal. Marcelo i Marco Asensio, l’autor del gol de la victòria a Amsterdam, tenen tots els números per recuperar la titularitat en un equip que no pensa donar la Lliga per perduda i que com més ferit està més perillós és. El Girona pot donar-ne fe, perquè, tot i plantar cara a la Copa, no va tenir cap opció de passar a semifinals. Però amb l’angoixa d’un possible descens que Montilivi no vol ni imaginar, ¿qui assegura que no és possible que la reacció gironina comenci al Bernabéu?