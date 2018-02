Un Girona amb fam no es posa cap límit en la visita al Sánchez Pizjuán

L’ambició creix a mesura que passen les jornades i el Girona visita el Sevilla sense cap mena de por. Amb la tranquil·litat que proporciona veure el descens ben lluny –el coixí és de 14 punts-, la dinàmica dels blanc-i-vermells en aquest 2018 contrasta amb un descens en el rendiment dels andalusos que ha escurçat la frontera respecte a la zona europea. Sisens amb 33 punts, senten l’alè dels gironins al clatell, novens amb 31.

Sense cap tipus de pressió addicional, el Girona intentarà donar un cop sobre la taula i superar al Sevilla en la visita al Pizjuán (12.00 h, BeIN LaLiga). Encara amb la ressaca per la classificació de la Copa dels andalusos, qualsevol distracció local serà abraçada per a un equip que no rebutjarà l’oportunitat d’anar més enllà si se li presenta. Conscient que aquest no és l’objectiu primordial, el Girona té molt més a guanyar que a perdre. “Com a professionals, hem de ser ambiciosos i si algú no pensa en Europa, ja ens ho fa saber l’entorn. Com ho haurem d’estar fent perquè se’ns compari amb un rival com el Sevilla. Creiem que gaudirem de les nostres possibilitats i si estem encertats...” resumia a la roda de premsa prèvia al partit el tècnic sorià Pablo Machín.

El vertiginós ritme marcat pels homes del tècnic sorià ha fet que només es parli de la possibilitat real d’arribar a l’Europa League, on el setè classificat es podria veure beneficiat amb la participació si el guanyador de la Copa ja ha obtingut l’accés a Europa per mèrits propis durant el campionat regular. El Girona acumula dos partits consecutius a domicili sense conèixer la derrota i ha sumat vuit dels darrers 12 punts en joc, havent encaixat només un gol en aquests 360 minuts i romanent invicte en l’inici de la segona volta. Xifres que segueixen impressionant. Registres que volen continuar ampliant. “Som els culpables de posar el llistó alt, freguem el nostre sostre de manera constant”.

A Sevilla s’han instal·lat els dubtes malgrat la seva recent felicitat. Vius en les tres competicions, el projecte en la Lliga ha sofert una forta aturada, passant de navegar entre els quatre primers a despenjar-se i comprovar que la sisena plaça penja d’un fil. Ni el canvi de tècnic ha redreçat una situació preocupant, especialment en els dos darrers mesos on han sumat un únic triomf en vuit partits -5 punts de 24-.

El Girona té a disposició tots els seus titulars habituals excepte un, el sancionat Pablo Maffeo, que s’afegeix a les baixes d’Alcalá, Douglas i Timor. Aquest fet propiciarà el retorn a la titularitat d’Aday Benítez, qui acaba de renovar aquesta mateixa setmana, en el que podria ser l’única variació respecte al darrer partit dels catalans. Amant de donar continuïtat al que funciona, Machín hauria de seguir apostant per Ramalho, Bernardo i Juanpe en un eix defensiu que viu el seu millor moment de la temporada. També es troba en condicions el quart màxim golejador del campionat, Cristhian Stuani, malgrat haver entrenat a banda del grup aquesta setmana a causa d’unes lleugeres molèsties.

Baixes importants

D’altra banda, Montella no podrà comptar amb dos dels seus futbolistes més importants: Banega i Nolito. L’argentí, que ja era baixa per sanció, arrossega una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, mentre que l’ex blaugrana pateix muscularment del adductor dret. “Haurem d’anar amb compte ja que ens enfrontem a un rival físic i compacte que ha crescut molt” explica el tècnic italià d’un conjunt que no les té totes davant la visita del millor Girona de la història.

Un equip valent, tossut i amb cor que intentarà desbancar de la part alta de la taula el primer rival que el va derrotar a Montilivi aquest curs. El 0-1, amb penal fallat per Àlex Granell als instants finals inclòs, encara es recorda. Els gironins volen treure’s la espina. I, perquè no, capgirar el goal average particular. Qui sap si serà decisiu en un futur no gaire llunyà