Grans esdeveniments esportius del segle XXI que hauries d'haver vist

L’esport mundial està pràcticament paralitzat arreu del planeta. La NBA, les lligues estatals de futbol, la Lliga de Campions, l’Europa League, els Mundials de MotoGP i Fórmula 1 i el circuit ATP van aturar la seva activitat per la pandèmia del coronavirus. La data en què els campionats de seguiment massiu es podran anar reprenent és una incògnita. Des de l’ARA us animem a tornar-vos a posar la samarreta amb els vostres colors preferits o que traieu de l'armari aquella bufanda que sempre us acompanya a l’estadi faci fred o calor. Per fer-ho, us proposem reviure alguns dels grans esdeveniments esportius del segle XXI.

Per a tots els seguidors i seguidores del Barça, hi ha quatre partits (i molts més) que de ben segur heu vist (i que potser fins i tot heu tornat a veure). Un és la final de Wembley del 2011, en què l’equip de Pep Guardiola va superar el Manchester United de Sir Alex Ferguson a la final de la Lliga de Campions amb gols de Pedro, Messi i Villa. Va ser, amb seguretat, un dels millors partits d’aquell Barça que meravellava Europa i el món.

El 2-6 al Santiago Bernabéu de Lliga del 2009 en la primera temporada de Guardiola a la banqueta blaugrana, que va ser el primer partit que Messi va jugar com a fals nou. Tornant a la Lliga de Campions, també proposem reviure la final del Barça contra l’Arsenal del 2006, quan més brillava el somriure de Ronaldinho i quan Frank Rijkaard era l’entrenador blaugrana. ¿Heu oblidat aquella final? Belletti tampoc.

651x366 Brandi Chastain celebra el penal definitiu de la final de la Copa del Món de futbol femení del 1999 / Branimir Kvartuc / EFE Brandi Chastain celebra el penal definitiu de la final de la Copa del Món de futbol femení del 1999 / Branimir Kvartuc / EFE

Malgrat no tenir un desenllaç final agradable en la competició, també es pot rememorar la remuntada blaugrana contra el PSG als vuitens de final de la Champions de la temporada 2016-2017, amb Luis Enrique a la banqueta i Neymar com a gran protagonista. (Per poder accedir al contingut d’alguns dels enllaços us haureu de registrar, de manera gratuïta, a la web del Barça.)

Per a tots els amants del futbol en general, tot i que la llista de partits per tornar a veure durant aquests dies seria interminable, també pot valdre la pena recuperar una de les finals de la Lliga de Campions més inversemblants, apassionants i divertides dels últims anys: la de la temporada 2004-2005, en què el Liverpool es va acabar imposant als penals al Milan malgrat anar perdent 3-0 al descans.

Propostes en blanc-i-blau

Per als aficionats i aficionades de l’Espanyol, davant d’una temporada molt complicada, res millor que tornar a veure un partit que evoca les sensacions d’una salvació lluitada i molt patida però amb final feliç. Estem parlant del duel contra la Reial Societat en l'última jornada de la Lliga de la temporada 2005-2006 en què un gol de Coro va suposar un esclat d’alegria blanc-i-blau a l’estadi olímpic Lluís Companys. Lotina s’asseia a la banqueta i Tamudo lluïa el braçalet de capità. El Roger Requena, el nostre redactor encarregat de seguir el dia a dia de l’Espanyol, ens recorda que aquell gol de Ferran Corominas va marcar tota una generació.

També ens recomana aquest altre partit. La temporada 2008-09, L’Espanyol, cuer, visitava el Camp Nou, on el Barça de Guardiola, líder, celebraria pocs mesos després el triplet. L’Espanyol portava 27 partits sense guanyar al feu blaugrana. Amb Pochettino a la banqueta, aquell equip va patir de valent per salvar-se. Ho va fer gràcies a una tarda de glòria marcada per un doblet de De la Peña. Un partit inoblidable per a l’afició blanc-i-blava.

Les recomanacions de Natalia Arroyo

La Natalia Arroyo, la nostra analista, redactora i entrenadora, ens proposa reviure aquests dos partits recents. El primer és la classificació històrica a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions contra el Bayern de Munic del Barça femení. El Miniestadi, en un dels últims partits en què el primer equip femení hi va jugar, va acabar sent una festa. El partit, però, va tenir un tram agònic, ja que el conjunt alemany va tenir ocasions (a l’anada les blaugranes es van imposar 0-1), però un gol de Mariona ho va refredar tot abans del descans i va valer el bitllet per jugar per primera vegada la final de la Champions.

Allargant la mirada al futbol de seleccions, també proposa l’enfrontament entre els Estats Units i Espanya del trofeu amistós i que cada cop va prenent més prestigi: la She Believes Cup, que es va disputar just abans que l’avanç del coronavirus anés provocant la cancel·lació de bona part de l’esport mundial. Moltes jugadores del Barça van liderar la selecció espanyola per jugar-li de tu a tu a la campiona del món. Va ser la primera vegada que la selecció espanyola jugava aquest torneig i la blaugrana Alexia Putellas el va acabar com a MVP.

651x366 Kobe Bryant durant un partit contra els Toronto Raptors el gener de 2006 / Armando Arorizo / EFE Kobe Bryant durant un partit contra els Toronto Raptors el gener de 2006 / Armando Arorizo / EFE

La final dels Jocs Olímpics de Rio del 2016 entre Suècia i Alemanya és un altre partit que val la pena recordar, sobretot aquests dies en què l’univers olímpic ha quedat remogut. A banda de suposar un important aparador extra per al futbol femení (disciplina olímpica només des del 1996), també va ser l'últim títol de l'Alemanya que dirigia Silvia Neid, una de les entrenadores més llorejades del món. Tot i que correspon al segle XX, la Natalia Arroyo tampoc vol deixar de recordar la final de la Copa del Món entre els Estats Units i la Xina del 1999, un dels partits més emblemàtics del futbol femení i que la FIFA ha volgut rememorar aquest mateix dilluns a través dels seus perfils socials.

Si el que prefereixes és el bàsquet...

No tot és futbol en aquesta vida. Si el que preferiu és recuperar algun partit de bàsquet, l’Àlex Gozalbo, el nostre redactor especialitzat i entrenador, ens fa aquestes recomanacions per tornar a veure.

L’inoblidable partit en què Kobe Bryant va fer 81 punts. Bryant és el posseïdor de la segona màxima anotació en un partit de la història de la NBA, per darrere dels 100 punts de Wilt Chamberlain (1962). El mite de Los Angeles Lakers els va endossar 81 punts als Toronto Raptors el 22 de gener del 2006. El partit en si és tota una joia, sobretot per als fans de la Mamba. Victòria dels Lakers per 122 a 104 i exhibició de Kobe: 28/46 en tirs de dos punts, 7/13 en triples i 18/20 en tirs lliures. ¿Més dades? 55 punts a la segona part. Ni més ni menys. "Mai havia somiat amb una cosa així. Ni tan sols quan era un nen. No m'ho podia ni imaginar", va dir.

L’Àlex Gozalbo també destaca la final olímpica de Pequín del 2008. Considerat com un dels millors partits de la història del bàsquet modern, el duel entre la selecció espanyola i els Estats Units és una delícia. El Wukesong Sports Center va acollir un partidàs en què Pau Gasol, Joan Carles Navarro, Ricky Rubio i companyia van fer suar la medalla d'or a un rival amb LeBron James, Kobe Bryant i Dwyane Wade. La medalla de plata va augmentar el palmarès de la mítica generació del 80.

Un altre dels partits per tornar a mirar és la final de l’Eurobàsquet femení del 2019. La selecció espanyola va fer bons els pronòstics i va revalidar el títol de campiona. L’equip, format per sis jugadores catalanes, va passar per sobre de França (86-66) i va aixecar el segon títol consecutiu, el tercer en les quatre últimes edicions i el quart de la seva història. L’actuació de Marta Xargay i Laia Palau va ser una delícia.

Per als amants de l’handbol...

Si ho preferiu o també voleu recuperar grans partits d’handbol, el nostre redactor especialitzat i jugador de la disciplina, Gonzalo Romero, ens fa les següents propostes.

La final entre el Barça i el Veszprem del 2015, en què el conjunt blaugrana va guanyar la seva novena i última Copa d’Europa. A la primera final four de Colònia, els blaugranes es van imposar al Veszprem d’Aron Pálmarsson. Va ser un dels millors partits de l'etapa de Nikola Karabatic vestint la samarreta blaugrana. La Champions seria, a més, el sisè títol d'una temporada que acabaria amb el 7 de 7. La tornada de la final de la Copa d'Europa entre el Barça i el BM Ciudad Real del 2005 és, per la seva banda, un dels grans partits de la competició en clau blaugrana viscuts al Palau.

La final del mundial de Barcelona entre la selecció espanyola i l’holandesa del 2013 és un dels altres grans partits dels últims anys per recordar. El combinat espanyol va aixecar el seu segon Mundial amb una de les grans golejades de la història de l'handbol internacional contra Dinamarca. El Mundial que va disputar-se al territori estatal, amb Granollers com a seu en la fase de grups, va posar el punt final amb una festa sobre el parquet del Palau Sant Jordi.

Fa ben poc, al desembre, la final del Mundial femení entre les seleccions espanyola i holandesa també va ser un partit que mereix la pena reviure. El combinat espanyol, dirigit pels granollerins Carlos Viver i Robert Cuesta, va quedar-se fa pocs mesos a les portes d'aixecar el seu primer mundial. Una polèmica decisió arbitral a l'últim minut, amb vermella i penal, va tancar un dels partits més importants de l'handbol femení estatal.

Les millors curses de MotoGP

En el món del motor, la nostra redactora especialitzada, la Nuria García, ens recorda que després d'un registre gratuït, la web de MotoGP ofereix un recull de les 10 millors curses de tots els temps. Pel que fa a la Fórmula 1, aquest també pot ser un bon moment per recordar un Gran Premi que semblava inacabable, tant per als pilots com per als aficionats i els periodistes que van haver de cobrir-lo: es tracta del GP del Canadà del 2011.

Molts altres esports, tant d’equip com individuals, tenen les seves grans finals històriques o moments per recordar. Com la mítica final de Wimbledon del 2008 entre Rafa Nadal i Roger Federer. Gairebé sis hores seguides de tenis. Quines són les vostres propostes?