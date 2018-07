Arthur anunciarà avui que marxa al Barça

Arthur serà blaugrana aquest cap de setmana. El migcampista brasiler del Gremio oferirà una roda de premsa avui a Porti Alegre per anunciar que deixa el vigent campió de la Libertadores, per fitxar pel club blaugrana. Les negociacions estan completament tancades a manca dels darrers detalls.

Tot i que el Barça ja va anunciar al mes de març que havia arribat a un acord amb el Gremio a canvi de 30 milions d’euros, més 9 de variables, per incorporar-lo a la seva disciplina a partir de l’1 de gener del 2019, l’entitat blaugrana ha avançat el tancament de l’acord per diversos motius. Els principals arguments que porten el Barça a avançar el fitxatge del migcampista de 21 anys passen per la no continuïtat d’Andrés Iniesta, la lesió del futbolista de la Masia Carles Aleñá -que va ser operat a principis de juny i estarà entre tres i quatre mesos de baixa- i el gir en la política de confecció de la plantilla arran de la decisió del davanter francès Antoine Griezmann de renovar per l’Atlètic de Madrid.