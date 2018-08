Guanyar la propera Champions League li pot generar al Barça més de 120 milions d'euros

Guanyar tots els partits de la propera edició de la Champions League, que se sorteja aquest dijous, pot significar-li al Barça uns ingressos rècord per participar en la competició de més de 115 milions d'euros. I és que, enguany, la UEFA augmenta la quantitat econòmica que destina als clubs en gairebé un 45%, arribant a prop de 2.000 milions d'euros.

En total, la UEFA preveu uns ingressos comercials bruts d'uns 3.250 milions d'euros, dels quals 295 van destinats a despeses de l'organització i 227 a pagaments de solidaritat. Dels 2.730 milions restants, un 6,5% es reserva pel futbol europeu, mentre que el 93,5% restant, 2.550 milions, es reparteixen en premis entre els clubs europeus que participen a la Champions League, l'Europa League i la Supercopa d'Europa. La màxima competició del futbol continental de clubs distribuirà uns 2.020 milions entre els seus equips, mentre que l'Europa League en repartirà 510.

Els diners destinats a la Lliga de Campions es reparteixen en quatre partides diferents: pagaments inicials (25%), pagaments fixes per resultats (30%), rànquing de coeficients (30%) i 'market pool' (15%). Pel que fa al rànquing de coeficients (té en compte els resultats entre el 2009 i el 2018), el Madrid lidera la llista seguit per Barça, Bayern, Atlètic, Manchester United i Chelsea.

Dels 585 milions que es repartiran en aquest concepte, el conjunt blaugrana en té assegurats uns 34,3 milions. Cada quota significa 1,108 milions, pel que el segon en rep la part proporcional a 31. A aquests diners, se'ls ha de sumar la quantitat que es reparteix de forma equitativa a tots els classificats per la fase de grups (el 25% pels pagaments inicials): 15,2. És a dir, que sense haver ni tant sols haver sonat el primer himne de la Champions al Camp Nou, el Barça ja sap que té assegurats uns ingressos mínims de 49,5 milions.

Un cop arrenqui la fase de grups, cada triomf comporta uns ingressos de 2,7 milions, mentre que l'empat es paga a 900.000 euros per club. Fer ple de triomf en els sis partits, per tant, suposa 16,2 milions afegits. A aquests, se'ls sumen 9,5 milions per tots els clubs que accedeixin a la fase de vuitens de final. Arribar als quarts es paga a 10,5, mentre que a les semifinals, a 12. Ser finalista significa obtenir 15 milions, mentre que pel campió n'hi ha 4 més (un total de 19). El campió, a més, s'assegura disputar la Supercopa d'Europa, competició on es premia amb 3,5 al finalista i 4,5 al campió. En cas que, per exemple, el Barça tracés amb èxit tot aquest camí, s'enduria 121,2 milions d'euros.

Una xifra a la qual, però, encara s'hauria d'afegir una darrera partida, la part proporcional al 15% del total del pastís (uns 292 milions d'euros) que reparteix la UEFA, i que es dona en funció del que es denomina 'market pool'. Això és el valor proporcional de cada mercat televisiu, i té en compte cinc factors: la quantitat final al 'market pool'; la composició de clubs participants a l'edició 2018-19; el nombre de clubs de cada federació classificats; la posició final de cada club en la Lliga nacional el curs 2017-18 i l'actuació de cada club a l'edició 2018-19 de la Champions. Unes quantitats que farien encara més gran la quantitat final rebuda pels clubs, i que permet entendre per què sovint surt a compte les denominades primes per títols com la Champions als jugadors.