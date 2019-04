Hamraoui encarrila les semifinals amb un gol vital a Munic

Un gol fora de casa i porteria a zero. La missió que el Barça tenia a fer a Munic per a l'anada de semifinals de la Champions s'ha complert gràcies a un solitari gol de Kheira Hamraoui al minut 63 que ha servit per tombar el Bayern Munic (0-1). La fortalesa de les alemanyes només s'ha imposat en els minuts finals de cada meitat, però no ha sigut suficient per ferir un Barça molt madur i sempre estable. La tornada al Mini (diumenge que ve a les 12h) decidirà qui juga la final a Budapest. En l'altra semifinal, l'Olympique de Lió s'ha desfet, amb patiment, del Chelsea per 2-1.

La primera possessió ja ha sigut un símptoma que el Barça volia dominar. Ha traçat un parell de llargs atacs per calmar-se, situar-se al FC Bayern Campus i mostrar credencials. Al davant, resistia un Bayern ordenat, amb Damnjanovic en la primera pressió a les centrals, Lohmann arribant-hi des del mig i Däbritz i Rolfö per les bandes. Contra això, el Barça es receptava mobilitat i toc. L'estratègia ha anat desgastant les alemanyes, que havien de córrer molt darrere de la pilota. Semblava que tot seria qüestió de paciència i constància. Kheira Hamraoui ha enviat una pilota al travesser en una centrada-xut que se li ha enverinat i, a la mitja hora, ha sigut Vicky Losada la que ha estavellat un remat al pal, després de preparar-se-la amb les dues cames a la frontal de l'àrea. El Bayern havia anat mostrant les urpes amb finalitzacions aïllades de Rolfö i Damnjanovic, buscant intimidar amb xuts des de la distància. Les bavareses han acabat millor el primer temps, amb Däbritz posant a prova Paños en una incursió dins l'àrea.

A la represa, l'equip blaugrana ha trobat millors vies per activar Lieke Martens, massa desapareguda als primers 45 minuts. L'holandesa ha provocat una groga i ha sigut víctima d'un penal de Hendrich que l'àrbitra no ha concedit. Pocs minuts més tard, el Barça ha trobat el gol que buscava. Mariona Caldentey ha desequilibrat de fora a dins per la dreta i ha filtrat una pilota per a l'arribada de Kheira Hamraoui, que ha irromput des de segona línia per trepitjar àrea i creuar un remat que ha batut Laura Benkarth. Gol i abraçada col·lectiva per celebrar un gol vital, que encarrila l'eliminatòria de cara a la tornada al Mini.

El desavantatge ha obligat el Bayern a arriscar, mirant de carregar l'àrea amb més joc directe. El Barça ha trobat en Oshoala, que ha entrat per Duggan, un recurs per sobreviure i ha acceptat el necessari exercici de resistència defensiu. Al minut 90, ha tremolat quan Däbritz ha estavellat un llançament de falta al travesser que hauria pogut dibuixar un 1-1 perillós. Finalment, però, s'ha conservat una victòria per la mínima que deixa prou a tocar la desitjada final de Champions.