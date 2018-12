Hermoso podria estar un mes de baixa per un esquinç al turmell

Els contratemps se li acumulen a un Rubi que, en només un mes, ha passat de liderar un Espanyol al qual gairebé li sortia tot bé a un equip que acumula quatre derrotes –de diferents tipus, això sí– i que ara pot perdre un dels seus pilars durant un mes. Mario Hermoso, que divendres va patir uns problemes al turmell esquerre que el van fer causar baixa al derbi, podria estar fora dels terrenys de joc un mes. Així ho ha assegurat aquest dilluns 'Esports Cope', que ha assegurat que el central madrileny no tornarà a jugar fins a mitjans de gener.

El club blanc-i-blau va informar dissabte que el defensa va acabar l'entrenament previ al derbi amb molèsties, i que les primeres proves complementàries van descartar que hi hagués cap afectació òssia. Malgrat tot, sembla que l'esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre podria fer-lo estar de baixa diverses setmanes. Aquest dimarts se li efectuaran més proves mèdiques per confirmar l'abast de la lesió. Segons ha pogut saber l'ARA, Hermoso té a dia d'avui el turmell força inflat, i les imatges que mostren les primeres proves mèdiques no són prou netes ni prou fiables, per això cal que torni a realitzar-se nous controls que el valoraran de nou. Si la imatge segueix sense ser neta, es podria esperar uns dies a fer més controls. En els propers exàmens es concretarà l'abast de la lesió.

Si es confirmen els pitjors pronòstics, Hermoso podria perdre's els partits de Lliga davant del Betis (16 de desembre), l'Atlètic de Madrid (22 de desembre), el Leganés (cap de setmana del 5 i 6 de gener) i, possiblement, també el duel davant la Reial Societat (cap de setmana del 12 i 13 de gener). A més, podria causar baixa per la ronda de vuitens de final de la Copa.

Per a aquests partits, Rubi haurà de buscar una solució a la plantilla. Al derbi va apostar per Óscar Duarte, a qui ja havia alineat a Getafe per suplir la baixa de Marc Roca. En els últims dos partits amb el sud-americà, però, l'Espanyol ha rebut set gols. Naldo, recuperat fa pocs dies d'una lesió als isquiotibials de la cama esquerra, és l'altra opció, si bé aquest curs només ha jugat dos partits de Lliga i un de Copa.