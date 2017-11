Hola, crisi; Adeu, ull de diamant

D’històries inversemblants en va ple el futbol. El Borussia Dortmund golejava 4-0 el seu arxirival Schalke al minut 25 i va acabar cedint l’empat al descompte en el derbi de la conca del Ruhr. Èxtasi per als de Gelsenkirchen i un drama per al Westfalenstadion, que va acabar xiulant els seus jugadors, frustrat per una temporada insòlita. Fa sis jornades el Borussia Dortmund liderava la Bundesliga amb cinc punts més que el Bayern. En els últims 10 partits tot just ha sumat un triomf (contra un Tercera en Copa), ha quedat eliminat de la Champions i està descavalcat de la cursa pel títol de lliga.

La pregunta és si els dirigents del Dortmund, els mateixos que van acomiadar Thomas Tuchel després de conquerir la Copa, donaran el temps i els recursos necessaris a Peter Bosz perquè implementi el seu joc marcadament ofensiu. La premsa alemanya ja ha demanat el cap del tècnic i els directius ja se sap que si un dia van dir blanc, ara poden dir negre.

No és un bon any per al Borussia: l’atemptat al bus de la plantilla, la baralla interna amb Tuchel, la sortida rebel -cobrada a preu d’or- de Dembélé, la crisi esportiva d’aquesta tardor... Però els últims mals resultats, que sens dubte han restat energia i confiança a l’equip, no són els únics problemes del club. Al contrari, carregar-ho tot a Bosz seria fugir d’estudi en una realitat més complexa: l’episodi Tuchel ha trencat el Dortmund.

Una part de l’afició creu que va ser un error prescindir d’un entrenador que va guanyar una Copa; l’altra aplaudeix el seu adeu, enquistada com estava la seva relació amb el director general, Hans-Joachim Watzke, o amb vaques sagrades del vestidor, com Schmelzer i Sahin. Tuchel també va estar a mata-degolla amb el cap de scouting, Sven Mislintat, que durant 10 anys es va forjar el sobrenom d’ ull de diamant per la manera com captava joves talents futbolístics per al club. Fitxar Kagawa, quan tenia 21 anys i jugava a la Segona japonesa, va ser el seu primer gran encert. Els fitxatges de Lewandowski, Guerreiro i Dembélé, entre d’altres, també portaven el seu segell.

Tuchel ja no hi és. I Mislintat també ha fet les maletes. L’ha fitxat l’Arsenal per més d’un milió d’euros. No res en l’esbojarrat món del futbol. I encara més ganga amb la perspectiva de tot el que pot donar el caçatalents alemany.

Tota la Bundesliga ha activat el toc d’alarma. El ric futbol anglès ja no només fitxa futbolistes i tècnics germànics, sinó també cervells amb una xarxa de contactes determinant per al futur. Mala peça al teler per al Dortmund, que justament necessita reforçar sense dilació una plantilla descompensada. Ho farà al gust de Bosz?