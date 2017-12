Hosszú ja porta quatre medalles d'or als Europeus de piscina curta i aspira dues medalles més

L'hongaresa Katinka Hosszú ja porta quatre medalles d'or en aquests Europeus de piscina curta de Copenhaguen, i afronta dues clares opcions més d'aconseguir el títol continental en els 50 esquena i els 200 estils.

A la semifinal dels 200 estils, la catalana Àfrica Zamorano s'ha quedat a quatre centèsimes de la classificació per a la final. Als 200 lliures s'han classificat per la final la mallorquina Melani Costa i la castellonenca Lidón Muñoz. Melani Costa s'ha classificat en la sisena amb un temps de 1:56.52, en una sèrie dominada per l'holandesa Femke Heemkskerk. Lidón Muñoz ha estat setena amb 1:56.97.