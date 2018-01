Joan Barreda abandona el Dakar

El pilot de Castelló Joan Barreda ha abandonat el Dakar 2018 durant el transcurs de l'onzena etapa. Segons ha comunicat la mateixa organització, el pilot d'Honda ha aturat la moto "exhaust", després d'una etapa molt dura durant la jornada de dimarts, amb problemes de navegació que van provocar molts mal de caps a la majoria de participants i en la qual va abandonar després d'un accident el fins llavors líder Andrien Van Beveren. Barreda, segon a la general, estava a gairebé 40 minuts del líder, l'austríac Matthias Walkner.

Durant aquest Dakar Barreda ha patit dues caigudes, i ja havia arribat amb problemes al canell. La duresa de la prova i el dolor al genoll producte d'una d'aquests incidents ha acabat obligant-lo a abandonar.

Qui no ha pres la sortida en la jornada d'aquest dimecres és Rosa Romero, que en l'etapa 10 va patir una perillosa caiguda que li va provocar un trau a prop de la vena femoral. Tot i el dolor i la sang, Romero va seguir damunt de la seva moto durant 140 quilòmetres, fins arribar de nit al campament, on els metges van aplicar-li vuit punts de sutura. Després de la revisió mèdica prèvia a la jornada, Romero, que és parella de Nani Roma, no ha pogut prendre la sortida, aconsellada pels doctors.