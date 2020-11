Joan Mir, nou campió del Mundial de MotoGP

Joan Mir és el nou campió del Mundial de Moto GP. El pilot de Suzuki s'ha assegurat aquest diumenge el títol al Gran Premi de València amb la setena posició, fent bo el marge de 37 punts d'avantatge en la classificació general. No ha necessitat trepitjar el podi. La suma de circumstàncies ha estat suficient per abaixar la persiana de la temporada a falta de la prova de Portugal: incompareixença de Fabio Quartararo, la victòria de Morbidelli i els resultats -sense miracles- que entraven en els plans d'Àlex Rins i Maverick Viñales.

El mallorquí ha signat el guió perfecte. Ha fet els deures en la primera volta sortint des del dotzè lloc. La seva sortida ha estat pensada per recuperar posicions i forçar la postura dels rivals. El missatge ha semblat clar: el títol cal lluitar-lo a fons. Mir no s'ha amagat. Ha estat llest superant pilots en els revolts inicials, mantenint l'equilibri en dos xocs directes per col·locar-se vuitè, celebrant que Fabio Quartararo ha tornat a sortir-se de la pista abans de presentar batalla.

Ha hagut de remar tancant la classificació. La caiguda de la seva candidatura al campionat ha estat cruel. Va donar un pas endavant amb la lesió de Márquez, demostrant personalitat. Des de les primeres cursas s'ha anat apagant a ritme d'errades, sumant només 17 dels últims 100 punts. A València ha caigut dues vegades per evidenciar els seus problemes. La segona ha estat definitiva i l'ha obligat a abandonar.

Mir ha seguit fent la seva feina, controlant les pulsacions. Ha estat el contrapunt al silenci fred del seu equip al box de Suzuki. Rins ha intentat mantenir l'emoció fins a la setmana vinent. El seu quart lloc no ha estat suficient. No ha pogut amb Pol Espargaró, de nou podi, ni amb Miller, segon. La festa havia d'arribar a València.

El triomf de Suzuki

Les peces han encaixat per canviar definitivament les jerarquies en el negoci. Un pilot satèl·lit de perfil mediàtic discret es queda el tro de Marc Márquez, amb les Suzukis treient pit en una graella amb pressupostos milionaris. La fàbrica japonesa controlarà durant uns mesos la piràmide l'any del seu centenari, recordant el seu últim guardó al 1980 amb Kenny Roberts Jr. No és la moto més potent, però sí que ha tingut un equilibri al servei dels seus pilots. S'ha fet forta en la regularitat. Si Mir ha entrat en la història de l'esport és perquè ha demostrat maduresa competitiva. Ha estat valent quan calia ser-ho, millorant després del tram inicial de calendari i controlant la pressió que l'assenyalava fins la setmana passada per no haver-se anotat cap triomf en una prova.