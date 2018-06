Joan Mir: “Tinc pressió perquè m’han fitxat a MotoGP i cal que m’espavili”

Joan Mir (Palma, 1997) debuta aquest any a Moto2, però en només sis curses ja ha cridat l’atenció de l’escuderia Suzuki, de MotoGP, amb qui farà el salt l’any vinent a la categoria reina. Diu que vol centrar-se en aquest any, però no pot amagar un somriure d’orella a orella quan pensa en l’any vinent i que compartirà graella amb els seus ídols.

Dos podis en sis curses. ¿T’esperaves començar així?

No, i ara. Estem fent una temporada molt bona, cada cop soc més competitiu i això em sorprèn. A cada circuit que arribem és tot nou per a nosaltres, hem de començar de zero. I ser allà, al peu del canó tota l’estona, va molt bé.

I lluitant amb els de dalt!

I a més, a cada cursa retallem distàncies amb el pilot que tenim al davant. A l’última ja vam entrar gairebé amb ell i ara l’objectiu és repetir el que vam fer a Mugello per poder jugar-m’ho tot en l’última volta.

Molt Moto3, això de jugar-se la victòria en l’última volta...

Sí! [Riu.] Com a Moto3, això és molt el meu estil, és el que m’agrada.

¿Això podria passar a Montmeló i que arribés la primera victòria?

Tinc ganes que arribi el primer triomf, no t’ho negaré. Estic convençut que arribarà, però no vull pressionar-me. Al final, si intentes anar per sobre de les teves possibilitats els resultats no surten i es produeixen les caigudes, que et debiliten la confiança. A Mugello vaig intentar lluitar per la victòria. Aquí espero lluitar-hi, també.

Quan eres a Moto3 deies que Moto2 s’adaptava millor a tu. ¿Segueixes pensant-ho?

Sí, les coses estan sortint. Si compares el meu primer any a Moto3 amb el meu primer any a Moto2, ara estic tenint millors números. Això vol dir que tot va millor i que la moto s’adapta millor.

La diferència de categoria es nota. A banda de la moto, també pels pilots. Moto3 és la categoria més canalla !

Moto2 és una categoria molt difícil, tots els pilots van molt ràpid i tenen molta experiència, porten molts anys. És una escola boníssima; estic aprenent molt dels meus rivals, així que estic content i orgullós d’haver aconseguit podis.

Parles de pilots veterans... no deu ser el teu cas, ja que l’any vinent fas el salt a MotoGP amb Suzuki!

Hi estic una mica de pas, per aquí! M’agrada molt aquesta categoria i ara vull lluitar per guanyar curses i pel títol, que no ho tenim del tot malament.

Un cop has signat amb Suzuki, què esperes del que queda d’any?

Espero continuar aconseguint resultats com el de Mugello. El tema de MotoGP ja tancat et dona un extra de motivació per voler-ho fer tot més bé. Vull convertir tota la pressió en victòries i en podis.

Ara ja no has de convèncer ningú...

[Riu.] Bé, ara ja és una cosa personal! Abans tenia pressió per fer-ho bé i ara en tinc perquè m’han fitxat a MotoGP i cal que m’espavili!

¿Com han anat les negociacions amb Suzuki?

Van venir ells a parlar amb mi. Em va agradar el que em deien, el tracte i el projecte que em van oferir. Ells han apostat per mi i jo també he decidit apostar per ells.

¿Buscaves fer el salt a MotoGP l’any vinent? ¿O ja que passava el tren has decidit pujar-hi?

El meu objectiu a principi de temporada ja era aquest: si ho feia bé en les primeres curses i em venia a buscar una fàbrica, tenia clar que diria que sí.

Com se li diu que no a una fàbrica, oi?

Oportunitats així no es poden deixar escapar, a veure qui és el maco que li diu que no a una fàbrica!

¿Com serà per a tu compartir graella amb Rossi, Lorenzo, Márquez...?

Uf, encara no ho sé. Serà espectacular! Rossi començava a guanyar curses del Mundial quan jo vaig néixer, així que amb això t’ho dic tot!

Portaràs quatre anys al Mundial i ja hauràs pujat a la categoria reina.

Em quedarà anar progressant i que no em prenguin el lloc! [Riu.]

Per què has triat Suzuki i no Honda? S’havia dit que entraves a les travesses d’Honda per substituir Pedrosa...

Quan connectes bé amb algú i t’agrada el projecte que et proposen... Honda té una moto espectacular i un equip fantàstic, però Suzuki ha apostat molt fort per mi i a mi m’ha agradat molt el projecte que m’han ofert. És simple!

