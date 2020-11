Joan Rosell descarta presentar-se a les eleccions del Barça

Joan Rosell no es presentarà a les eleccions a la presidència del Barça, previstes per al 24 de gener del 2021. L'expresident de la CEOE (2010-2018) i de Foment del Treball (1995-2011) finalment no farà el pas per governar el club blaugrana, segons ha informat aquest migdia el programa Sin concesiones, de Ràdio Kanal Barcelona. Rosell, igual que Jordi Roche, havia de representar una tercera via moderada en relació amb els dos teòrics favorits per imposar-se als comicis, Joan Laporta i Víctor Font.

Ni Rosell ni Roche pugnaran per la cadira que Josep Maria Bartomeu ha ocupat en els últims cinc anys perquè tenen moltes reserves davant la delicada situació econòmica que arrossega el Barça després de la gestió de l'última junta, agreujada per la pandèmia de coronavirus. De fet, fa uns dies la comissió gestora de Carles Tusquets va arribar a un acord amb els jugadors perquè es diferissin 172 milions del seu salari a curt termini, donada la dificultat financera que ha provocat, entre altres coses, haver de jugar els partits a porta tancada des del març.

Nou aspirants

Per tant, un cop Joan Laporta ha anunciat aquest dilluns que es presenta a les eleccions del Barça, el total d'aspirants puja fins a nou quan queden dos mesos mal comptats –amb les festes nadalenques– pel mig perquè es posin les urnes al Camp Nou. Els precandidats, que hauran de recollir més de 2.000 suports físics per esdevenir candidats de ple dret, són el mateix Laporta, Víctor Font, Toni Freixa, Emili Rousaud, Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Jordi Farré, Pere Riera i Lluís Fernández Alà.