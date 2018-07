La pivot Julia Reisingerova deixa el Sant Adrià i fitxa per l'Spar Citylift Girona

La pivot Julia Reisingerova, que la temporada passada militava a les files de l'Snatt's Sant Adrià, ha fitxat per l'Spar Citylift Girona. Nascuda el 1998 a la República Txeca i amb una alçada de 1.94 metres és una jugadora que va destacar ja als Campionats d'Europa i el Mundial sub 17de 2014. A nivell de clubs, va iniciar la seva carrera a al Karlovy Vary, on va dominar la Lliga Txeca, i la temporada 2017/18 arribava a la Lliga Femenina per incorporar-se al Sant Adrià. L'abril d'aquest any es va posicionar al número 35 del Draft de la WNBA per Los Angeles Sparks.