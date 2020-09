La guàrdia pretoriana de Ronald Koeman

Ronald Koeman ha aterrat al Barça just enmig del terratrèmol de Lionel Messi. Sense gaires jugadors, perquè alguns són amb les seves seleccions, i pendents de quins marxen, per fer espai per a aquells que vol fitxar. Avui, Koeman ha dirigit la segona sessió d'entrenaments amb els mateixos 19 jugadors que es van exercitar dilluns. És a dir, moltes joves del filia i la baixa de Rakitic, qui avui serà anunciat com a nou jugador del Sevilla, ni Messi. Els jugadors han seguit fent treball individual amb un gran component físic però combinat amb exercicis amb pilota.

En espera de novetats a la plantilla, el neerlandès ja té tancat el seu cos tècnic. Un equip on només hi ha una sola persona que ja era al primer equip fa pocs mesos, l'entrenador de porters José Ramón de la Fuente, que va arribar al club el 2012. Els altres han arribat ara al Camp Nou. Tot i que alguns ja coneixen l'estadi, perquè hi van passar fa anys.

La mà dreta de Koeman serà Alfred Schreuder (Barneveld, Països Baixos, 1972) un exjugador que va ser migcampista en clubs com el NAC de Breda o el RKC Waalwijk, passant també pel Feyenoord, on va acabar de tenir sort. Com a tècnic, el 2009 va ser l'ajudant del britànic Steve McClaren al FC Twente, club on acabaria sent el primer entrenador. El 2025 va marxar al Hoffenheim alemany per ser l'ajudant de Huub Stevens, primer, i Julian Nagelsmann, l'actual tècnic del RB Leipzig, després. La seva bona feina dissenyant jugades d'estratègia i entenent el joc li va permetre ser fitxat per l'Ajax el 2018, per ser també la mà dreta d'Erik ten Hag. El 2019 va ser l'entrenador del Hoffenheim, però no va finalitzar la temporada.

El tercer entrenador serà Henrik Larsson (Helsingborg, 1971), considerat un dels millors jugadors de la història del futbol suec. Davanter brillant, va ser tercer al Mundial del 1994, després d'un inici modest a clubs com el Höbaborgs de Tercera i el Helsingborgs. Després de passar pel Feyenoord, va marxar al Celtic de Glasgow, on del 1997 al 2014 va esdevenir el segon màxim golejador històric del club. Del 2004 al 2006 va ser blaugrana, i es va convertir en un suplent de luxe que podia canviar partits, com la final de la Champions de París, en què va donar les dues assistències de gol. Ja veterà, encara passaria pel Manchester United breument. Com a tècnic no ha tingut tanta fortuna, ha treballat en modestos clubs suecs i el Helsingborgs, on va arribar a dirigir el seu fill. Koeman va conèixer Larsson quan van coincidir al Feyenoord i comparteixen agència de representants.

El retorn d'Albert Roca

Per tancar el cos tècnic, el Barça ha recuperat Albert Roca. El granollerí era actualment l'entrenador de l'Hyderabad de la lliga Índia. Com a jugador, va militar a clubs com l'Hospitalet, el Sabadell o el Saragossa, on va guanyar una Copa. I com a tècnic, va treballar a l'Europa, el Manlleu o el Sabadell, abans de passar a formar part del cos tècnic de Frank Rijkaard, a qui va conèixer al Saragossa als anys 80. Després va seguir Rijkaard al Galatasaray i la selecció saudita, per finalment debutar com a primer entrenador a la selecció del Salvador.

Roca treballarà acompanyat de Jaume Bartrés i Daniel Romero. Bartrés, granollerí com Roca, abandona precisament l'Espanyol, club on es va formar i on ha treballat gairebé tota la seva carrera, malgrat que també va passar dos anys als Emirats Àrabs Units amb Javier Aguirre. En total, ha treballat 17 anys a l'Espanyol i és una aposta de Ramon Planes, el nou director esportiu blaugrana. Romero, preparador físic especialista en força i readaptació, ja treballava al club però no era a la disciplina del primer equip.