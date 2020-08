Messi comunica al Barça que vol abandonar el club

Segons ha avançat la cadena argentina TyC, Lionel Messi ha comunicat al Barça el seu desig d'abandonar l'equip aquesta mateixa temporada. L'anunci de Messi ha estat confirmat pel club i arriba un dia després de saber-se que Ronald Koeman ha comunicat a Luis Suárez que no el vol al Barça.

La comunicació s'hauria fet amb un burofax i Messi demanaria acollir-se a una clàusula del seu contracte que permet rescindir-lo de forma unilateral al final de cada temporada. El Barça, però, va informar que aquesta clàusula va expirar el 10 de juny i que, per tant, per marxar del club hauria de negociar com fer-ho. Els advocats de Messi, però, podrien demanar aplicar la clàusula en considerar que per culpa del covid-19 la temporada ha finalitzat aquest agost. El cas, doncs, pot acabar en mans d'advocats.

El contracte del jugador finalitza el juny del 2021 i el futbolista no havia volgut negociar la renovació. Aquest dilluns Messi es va reunir amb Koeman per escoltar la proposta del nou tècnic, però a la trobada el capità li va comunicar al neerlandès que no veia clar el seu futur. Ara, ha fet el pas de demanar marxar del club on ha jugat tota la vida.

Durant els últims anys els gols de Messi han mantingut unit un club cada cop més inestable. Un Barça amb canvis de rumb i càrrecs que duraven poc a l’àrea esportiva. Ni Robert Fernàndez, ni Pep Segura ni Éric Abidal van aconseguir guanyar-se la confiança del nucli dur d’una plantilla molt crítica amb la gestió de la directiva. I Messi, que ja s’ho havia pensat més d’un cop, ha perdut la fe de poder veure un Barça que aspiri a la Champions. I per primer cop ha decidit marxar, tot i que és complicat perquè té una clàusula de rescissió de 700 milions d’euros i sembla impossible que algú pugui presentar una oferta que sedueixi l’argentí. Els advocats, doncs, han apostat per demanar executar una clàusula que el club considera que ja ha expirat.