La Federació Argentina negociarà amb Catalunya per jugar un amistós al juny

El president de l'Associació del Futbol Argentí (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, ha comentat la possibilitat que la selecció 'albiceleste' jugui un partit amistós al juny contra Catalunya, a Barcelona, abans del Mundial de Rússia.

"Demà [dimarts] vindran a fer una oferta. Escoltarem i veurem si podem afegir un partit més a la selecció abans de viatjar a Rússia", ha dit aquest dilluns Tàpia en declaracions a Ràdio Rivadavia.

Fa unes setmanes, el president de la Federació Catalana (FCF), Andreu Subies, ja va comentar que tenia la intenció de jugar un amistós amb la selecció argentina i que properament es reunirien amb l'AFA per mirar d'arribar a un acord. Fonts de la FCF, però, veuen complicat que es pugui arribar a un acord per les pretensions econòmiques de l''albiceleste' i perquè el combinat català no podria comptar amb els jugadors que estaran concentrats aquells dies amb la selecció espanyola.

L'agenda de l'Argentina

A l'agenda de l'equip de Jorge Sampaoli ja hi ha dos amistosos confirmats abans del Mundial, que seran el 23 de març contra Itàlia a Manchester i el 27 contra Espanya a Madrid.

Després d'un partit de comiat a Buenos Aires previst per al 30 de maig, la delegació argentina es traslladarà a la ciutat esportiva del Barça, on estarà concentrada fins al 8 de juny.

Seria en aquestes dates quan la selecció, capitanejada per Leo Messi, podria jugar amb la selecció de futbol de Catalunya. "Pot ser una possibilitat el dia 4 de jugar amb la selecció de Catalunya", ha afegit Sampaoli, per concretar que el partit seria "a l'estadi del Barça".

Després de la seva concentració a Catalunya, l'equip de Sampaoli viatjarà cap a Rússia per al seu debut del 16 davant Islàndia.