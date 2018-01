L'Audiència de Madrid reobre la investigació a Xabi Alonso per frau fiscal

L'Audiència Provincial de Madrid ha reobert la investigació judicial a l'exfutbolista del Reial Madrid, Xabi Alonso, per presumpte frau fiscal comès entre els anys 2010 i 2012, quan jugava amb el club blanc. El jutge de l'Audiència ha decidit estimar el recurs que va interposar el fiscal en cap José Javier Polo contra el sobreseïment de la causa, que va dictar fa un any el titular del jutjat d'instrucció número 40 de Madrid. Amb aquesta decisió, el magistrat pretén determinar si els contractes de drets d'imatge del futbolista eren simulats o no, a efectes de la seva tributació a Hisenda.

La Fiscalia de Madrid va denunciar el futbolista basc el mes de febrer de 2016, després d'investigar una denúncia d'Hisenda per frau fiscal. L'Agència Tributària havia descobert que Xabi Alonso havia venut els seus drets d'imatge a una firma radicada a Madeira, una operació que, segons la mateixa institució, era una "simulació". El titular del jutjat d'instrucció número 40 de Madrid va decretar el sobreseïment del cas i va assegurar que Madeira no és un paradís fiscal i que el jugador només va aprofitar "la perícia" dels seus assessors.

Altres jugadors com el blaugrana Javier Mascherano o l'exmadridista Ángel di María s'han vist immersos en casos similars.