Gerard Albadalejo reivindica el dret a parlar en català en una roda de premsa

El tècnic del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, ha hagut de defensar-se per haver parlat en català durant una roda de premsa després del partit contra la SD Ejea (4-4). "Luego hablaré en castellano", ha avisat abans d'iniciar la roda de premsa, on ha respost a un periodista que segueix habitualment la informació del conjunt lleidatà. Però després de contestar cinc preguntes en català, un dels periodistes que segueix al conjunt aragonès li ha recriminat el fet de respondre en català.

"Puc parlar castellà perfectament, de fet he respost una pregunta en castellà la contestaré, tantes com faci falta. I si me'n fan una en anglès i sóc capaç d'explicar-me, també. No és un problema d'idiomes, sinó un tema de deferència. És un company de 'Catalunya Ràdio', sempre parlo amb ell en català, i amb vostè [en referència al periodista que li havia fet el comentari demanant parlar en castellà] ho faré en castellà perquè és un idioma com qualsevol altre", ha respost. El periodista, com a forma de protesta, ha assegurat que no faria cap pregunta, i a mitja resposta d'una altra pregunta en català, ha retirat el micròfon.

"No és un problema de catalans i espanyols. Jo puc respondre tantes preguntes en castellà com calguin. Puc parlar en castellà perfectament perquè és una llengua que domino", ha afegit.