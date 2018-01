L'amistós entre Boca Juniors i River Plate acaba amb 64 detinguts

El superclàssic amistós entre Boca Juniors i River Plate ha acabat amb 64 detinguts, segons ha informat aquest dilluns el ministeri de Seguretat de l'Argentina. El partit es va disputar diumenge al vespre (hora local) i va acabar amb victòria de River per 1-0.

Un miler de policies controlaven els accessos a l'estadi José María Minella de la localitat de Mar del Plata. Segons el ministeri, entre els detinguts hi havia 21 seguidors de River i es van confiscar una cinquantena de navalles, 330 ampolles de begudes alcohòliques, cocaïna i marihuana.

Com és habitual els últims mesos, i per mesures de seguretat, els aficionats havien de presentar el document d'identitat per entrar a l'estadi. A més a més, es van demanar les empremtes dactilars a alguns seguidors per si tenien alguna ordre de cerca i captura o antecedents penals.

Aquest River-Boca amistós es va disputar amb aficionats de tots dos equips, a diferència del que passa a la Superlliga Argentina, en què només poden entrar a l'estadi els seguidors de l'equip local.