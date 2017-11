Luis Suárez desperta en un triomf entre badalls (0-3)

Sobre el seu cap, el Barça només hi veu el cel. L'equip d'Ernesto Valverde lidera la lliga amb un currículum gairebé immaculat. Bones notes que el converteixen en el millor de la classe, un lider golejador que no encaixa gols. A Leganés, el Barça ha sumat un altre triomf (0-3), malgrat que de nou, tot allò que ha passat entre les àrees, no ha estat a l'alçada del marcador. El partit de Butarque ha estat, per moments, difícil de pair, amb un Leganés més concentrat contra un Barça lent, poc fresc, però encomanat als gols d'un Suárez recomanat i les aturades d'un Ter Stegen sempre fiable.

El Barça ha guanyat amb mandra, am lleganyes i sense manar. L’equip de Valverde s’ha limitat fer la feina, un triomf de mínims a un estadi on et pots deixar punts que decideixen curses de fons. No ha estat ni de llarg, un bon partit, en un escenari que no invitava a la gresca. Un horari ideal per endormiscar-se al sofà, un rival que va apostar per un ritme baix per sobreviure i les cames dels jugadors cansades després de viatges amb les seleccions. El Leganés no volia que passessin moltes coses. El Barça no sabia com provocar-les. El resultat ha estat un partit que ràpidament serà oblidat, malgrat que ha servit per trencar la sequera golejadora de Suárez i saber que Piqué no serà a Mestalla per sanció.

Valverde ha repetit la fórmula del partit contra el Sevilla, amb Alcácer jugant de titular al trident, el mig del camp de les grans ocasions i Semedo al lateral, però a diferència del partit contra els andalusos, el resultat ha estat un primer temps de badalls i desesperació, amb moltes pilotes perdudes, ritme molt baix i poques accions de mèrit. Messi, ofegat al mig d’una defensa molt poblada, ha tocat ben poques pilotes. Els laterals arribaven sols, Alcácer no trobava el seu espai i sota el sol del cel de Madrid el temps passava lent. El gol ha estat una centrada dolenta d’Alcácer que Cuellar no ha atrapat, deixant-la en safata al més llest de la classe, Suárez. No feia justícia el gol al joc d’un Barça indolent, amb circulació de pilota molt baixa.

540x306 Rakitic, el camp del Leganés / EFE Rakitic, el camp del Leganés / EFE

De fet, el Leganés ha xutat més que no pas el Barça, amb algunes contres encertades de Szymanowski i Gabriel. El Leganés és un reflex de la seva ciutat: equip treballador, solidari, conscient que és modest. No pretén ser allò que no pot ser, i juga a la defensiva, aprofitant les errades rivals per intentar fer gols. I els madrilenys van tenir dues o tres ocasions, amb Amrabat forçant la groga, discutible, a Piqué ja abans del descans. Valverde, malgrat tenir Mascherano lesionat i Umtiti i Piqué a una groga de la sanció, ha sortit amb la parella de centrals de gala. I Piqué ha vist la groga que el deixarà sense jugar a un estadi tant exigent com Mestalla.

Gols de Suárez, detalls d'Alcácer

El Leganés, que ha defensat sense pressionar a dalt, com sol fer, per aconseguir desconnectar Messi, cosa que ha fet, ha gaudit de la millor ocasió a la segona part, quan Ter Stegen ha aturat un xut de Beauvue, qui ha entrat al descans per Eraso. Una errada defensiva clara d’un Barça afortunat, ja que el francès ha xutat a les mans de Ter Stegen. Si el Leganés ha perdonat, el Barça, no. I Suárez, qui havia vist una groga després de barallar-se amb el porter Cuéllar, li ha fet el 0-2 amb un xic de fortuna, després d’una nova pilota que el porter local no ha aconseguit controlar un xut d’Alcácer. En el rebot, Suárez ha xutat, un defensa ha desviat el xut i Suárez ha certificat que la sequera golejadora ja és cosa del passat. En els moments claus, Suárez ha donat vida a un Barça lent. Tant, que Valverde ha fet un doble canvi amb l’entrada d’Aleix Vidal per Semedo, i Paulinho per Iniesta. Un canvi que ha provocat el canvi de banda d’Alcácer. I en la primera jugada per l’esquerra, ha arribat el 0-2. Detalls que marquen partits, que creen tendència. i detalls sempre amb la participació d'un Alcácer que ha aprofitat la titularitat, tal com va fer contra el Sevilla, creixent i certificant que ara mateix, està per davant de Deulofeu.

El partit de Butarque ha certificat que el Barça, ara mateix, té el vent de cara i sempre que tira una moneda a l’aire, li surt cara. No ha jugat bé, l’equip de Valverde, però ha colpejat quan el Leganés ha fallat, amb un darrer gol de Paulinho, qui segueix amb una mitjana golejadora molt alta pels minuts que juga, fent el 0-3 per convertir un partit complicat en un triomf contundent.

Aquest Barça, com deia Valverde, no demanarà perdó per aprofitar errades o guanyar sense brillar. Els resultats són impecables, el joc menys. Però ser autocrític des de el liderat, sempre és més còmode que fer-ho enfonsat. El projecte segueix avançant just abans de dos partits convertits en exàmens de primer nivell. Primer, a Torí, l'escenari de la derrota que va deixar l'equip sense somni europeu la darrera temporada. I després, sense Piqué, contra un Mestalla que no sol fer com el Leganés. És a dir, no perdona. Tampoc ho fa el Barça.