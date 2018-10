Lewis Hamilton entra al podi de la història

Lewis Hamilton ha rematat la feina a Mèxic i s'ha proclamat campió del Món per cinquena vegada. Després de desaprofitar el 'match ball' dels Estats Units, el cap de files de Mercedes no ha perdonat a l'autòdrom Hermanos Rodríguez. En tenia prou sent setè i ha acabat quart. Amb cinc corones, iguala els títols del mític Juan Manuel Fangio, i ja només té els set de Michael Schumacher a l'horitzó.

El pilot anglès ha posat la cirereta a una temporada que va començar amb dubtes però que ha acabat amb una exhibició de pilotatge, especialment quan les coses s'han igualat més, amb l'escuderia Red Bull lluitant també per les victòries.

315x388 Les llegendes de la Fórmula 1 Les llegendes de la Fórmula 1

Ja feia dues curses que Hamilton era campió virtual i només li faltava ser-ho, també, de manera matemàtica. Al pas endavant a l'equip Mercedes s'hi ha sumat la manca de fiabilitat de Vettel amb Ferrari. L'alemany, que havia guanyat les dues primeres curses i havia disputat el liderat fins a l'últim terç del campionat, ha acabat perdent pistonada quan s'hi jugaven les garrofes. La seva agressivitat a la pista i l'ànsia per guanyar al preu que fos li ha jugat males passades. Entre penalitzacions i accidents, el seu millor resultat en les últimes cinc curses prèvies a Mèxic havia sigut una tercera posició. Al país asteca ha acabat segon. Una millora, però insuficient per ser campió.

Sense la festa "completa"

L'únic que li ha faltat a Hamilton perquè la festa "fos completa" és guanyar el Mundial guanyant també la cursa decisiva. L'anglès, tercer a la graella, no ha pogut superar Verstappen a la sortida i ha vist com l'holandès marxava amb pas ferm cap a la victòria. A Mercedes ho han intentat, fins i tot amb un canvi d'estratègia sobre la marxa per mirar de fer un 'undercut' -aturar-se primer a box per guanyar avantatge-. A Red Bull han sigut hàbils i no s'han deixat prendre la cartera.

De fet, aquesta circumstància ha provocat que Hamilton desgastés en excés els neumàtics i tingués problemes per mantenir la posició de podi, que acabaria perdent. L'anglès, nerviós perquè no podia guanyar, fins i tot ha estat a punt de cometre alguna errada que el deixés fora de combat. Al final, resignat, ha mantingut la calma per assegurar-se acabar la cursa i sentenciar el campionat.

Victòria de Verstappen

Més enllà del títol de Hamilton, el gran triomfador de la cursa ha sigut Max Verstappen. L'holandès es va quedar amb la mel als llavis a la qualificació, on el seu company Ricciardo li va pispar la 'pole' al darrer sospir. A la carrera no ha fallat, dominant sempre els tempos i ben assessorat per part del se equip per obtenir la seva cinquena victòria a la Fórmula 1, la segona d'aquesta temporada.