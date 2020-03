Consoles per redefinir l'oci de l'esport de masses

Estadis en silenci de ressaca de cap de setmana, la televisió apostant per refregits amb frames de pic d’audiència i tertúlies que s’han hagut de reinventar –la majoria sense aconseguir-ho- per parlar poc de competició i molt d’incertesa social. La bombolla de l’esport professional viu un bloqueig històric que atura en sec la seva producció d’entreteniment de masses. L’epidèmia de coronavirus ha fet un escac a un mercat multiplataforma que s’ha consolidat en el 3.0 des dels formats tradicionals, respectant que la cadena de funcionament encara comenci per la pista.

Sense pilota, no hi ha material. El confinament polaritza dues realitats, la del KO tècnic i les noves oportunitats. Ibai Llanos (1995, Bilbao) s’ha fet seu el pastís sencer, organitzant des de divendres un torneig d'eSports amb finalitat solidària del videojoc FIFA 2020. Ho fa amb 20 futbolistes de la Lliga de Primera Divisió que controlen la versió virtual dels seus equips en partits d’eliminatòries. És el primer producte d’oci esportiu nadiu de l’era de la quarantena.

Os molaría un torneo de FIFA entre los 20 equipos de primera?



Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos



Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos. — Ibai (@IbaiLlanos) March 16, 2020

El caster va posar la primera pedra del projecte dies enrere simulant el derbi andalús entre el Betis i el Sevilla amb Borja Iglesias i Sergio Reguilón als comandaments de cada club. I ho va fer perquè sí, com el raonament d’un adolescent que té una consola. La competició multitudinària segueix la mateixa essència recreativa, a partir d'un tuit. Estrelles com Sergi Roberto, Marco Asensio, Marcos Llorente o Carlos Soler s'han afegit a una acció piramidal que va definint-se sense una teranyina comercial. “Ibai és l’element que fa funcionar el producte. Això es fa perquè ell ha volgut”, expliquen fonts del seu equip de treball a l’ARA. L’embrió ara és gegantí: narradors professionals com Danae Boronat o Miguel Ángel Román posant veu als partits, la Lliga i el Banco Santander aportant múscul econòmic i una retransmissió televisiva que va de Movistar Plus fins a països de l'Amèrica del Sud i la Xina. “Això és una barbaritat”, reconeix Ibai Llanos a l'agència Efe.

651x366 Ibai Llanos durant el sorteig del torneig solidari / TWITCH Ibai Llanos durant el sorteig del torneig solidari / TWITCH

Les eliminatòries també es poden seguir a través del seu perfil a la plataforma d’ streaming de videojocs Twitch, on ell és partner en exclusiva i una celebritat. El torneig generarà rèdit per si sol. El portal online i la seva agència VIZZ Agency ajuden a coordinar el flux de target potencial per arrodonir la iniciativa. “Twitch et dona la possibilitat de posar anuncis durant el directe i també que els viewers paguin una subscripció mensual. Tot el que fa genera diners. La seva audiència d’aquesta última setmana ha arribat a ser d’un milió d’espectadors. Són xifres molt grans per a Twitch”, asseguren des del seu àmbit professional. La finalitat dona sentit al joc. El que generi la plataforma anirà destinat a produir recursos per a la lluita contra el Covid-19, a banda d’una donació extra del mateix Ibai “d’entre 12.000 i 15.000 euros” i un espai d’aportacions populars que s’espera que arribi a la xifra de 100.000 euros.

651x366 Rubén Garcia, jugador de l'Osasuna / TWITTER Rubén Garcia, jugador de l'Osasuna / TWITTER

L'altra realitat virtual

Els eSports viuen un creixement exponencial. La demanda de classes online s’ha convertit en un reclam generalitzat durant els primers dies de l’aturada social. Segons ha pogut saber l’ARA, diferents federacions catalanes s’han posat en contacte amb l’acadèmia The Dog King eSports Academy per organitzar activitats amb el videojoc de la seva disciplina “com a via per mantenir un lligam amb els federats”. L’activisme d’Ibai Llanos i la proliferació de noves iniciatives contrasta amb l’aturada del circuit professional dels videojocs. Els jugadors especialitzats han vist com les grans lligues estatals i europees han cancel·lat els esdeveniments fins a nova ordre.

Un equipo diferente de lo habitual 😝: mucha disciplina, muchos valores, muchas ganas de no ser uno más y si, muchos más!! #TeamGoodCrazy #Tamoactivooque🤪 https://t.co/P11pSQRT8d — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 16, 2020

“La gent està bolcada en l’espectacle de Twitch, però la competició real està aturada”, assenyala Joaquín Rodríguez, mànager de team FIFA a S2V eSports, l’equip vinculat a Dani Alves i que col·labora amb el centre The Dog King. El gestor d'equips comenta que els projectes d’elit s’hauran d’adaptar a un escenari de pocs beneficis. “Ibai és espectacle, i el pot fer perquè és Ibai, és una celebritat. Els equips hem de centrar-nos ara en generar contingut per als espectadors perquè no podem dependre dels inversors i els patrocinadors. Seran dies difícils”, diu.