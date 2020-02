El Liverpool ja toca la lliga a l’arribar als 73 punts

L’any 2018 el Manchester City de Pep Guardiola va establir el nou rècord de punts de la Premier League a l’arribar als 100 en 38 partits. Un rècord que segurament serà trencat aquest any pel Liverpool, que després de 25 partits ja en porta 73. Els homes de Jürgen Klopp han protagonitzat el millor inici de la història de la lliga anglesa, guanyant tots els partits excepte un. Curiosament el Liverpool no ha guanyat encara la lliga anglesa des que va rebatejar-se com a Premier el 1992. El primer títol, però, arribarà amb un grapat de rècords.

Aquesta setmana els reds recuperaven un partit ajornat que van guanyar al camp del West Ham, a Londres, i rebien a Anfield el Southamtpon, que va poder aguantar fins al descans. Però a la segona part l’huracà vermell es va posar en marxa, amb quatre gols obra d’Oxlade-Chamberlain, Henderson i de l’egipci Mohamed Salah, que en va fer dos. Amb aquest triomf el Liverpool deixa el segon classificat, el Manchester City, a 22 punts. El City juga avui al camp del Tottenham (17.30 h / DAZN) en el retrobament entre José Mourinho i Pep Guardiola. Aquesta victòria fa que el Liverpool iguali els 20 triomfs consecutius com a local del City (2012) i que somiï amb batre altres rècords, com la màxima diferència entre els dos primers, fixada pels homes de Guardiola fa dos anys, quan n’hi van treure 19 al Manchester United.