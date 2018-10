Macroperació policial en la primera divisió de futbol belga per frau i arreglament de partits

Escàndol en el futbol belga. La fiscalia del país ha confirmat avui una macroperació policial en què han efectuat 44 registres a diferents seus de clubs de futbol. Segons les investigacions, equips com l’Anderlecht, el Genk, el Standard de Lieja i el Brujes —actual líder en la lliga del país— haurien participat en l’arreglament de partits, i en un possible delicte de frau i blanquejament de diners.

Segons les investigacions, pràcticament tos els equips de la primera divisió de futbol del país —un total de deu sobre setze— han estat registrats, segons va informar la fiscalia. En el marc d’aquesta operació, també hi han participat altres països com França, Luxemburg, Xipre, Montenegro, Sèrbia i Macedònia.

Segons ha informat la fiscalia en una comunicat, la investigació va començar a principis del 2017 per un informe de la Unitat de Fraus esportius de la policia federal belga en què alertava de possibles “transaccions sospitoses” en la primera divisió de la lliga belga. Aquestes s’haurien produït per agents de jugadors, que haurien ocultat comissions en els traspassament de jugadors, en el salari dels futbolistes i dels entrenadors. La fiscalia ha evitat donar noms, però segons la premsa belga un dels interrogats, és un dels agents esportius més influents de la lliga, Mogi Bayat, ex dirigent de l’equip de futbol Sporting Charleroi (ciutat a una hora de Brussel·les), l’actual entrenador del Bruges, Ivan Leko; i l’exdirigent de l’Anderlecht, Herman Van Bolsbeek.

La policia també admet que amb la investigació judicial existeixen proves “d’activitats d’una organització criminal, blanquejament de diners i corrupció privada”. Així mateix, sospiten d’una pressumpta “influència” sobre els resultats dels partits durants la temporada 2017-2018. Tot plegat, un escàndol que posar contra les cordes a la lliga de futbol professional belga, i que podria provocar, per exemple, que s’investiguessin els resultats de la passada temporada, en què va guanyar la lliga l’Anderlecht, un dels equips més importants del país i principal contrincant del Bruges, líder actual. Per la seva banda, l’equip del Standard ha intentat sortit del pas de les investigacions i ha assegurat que la policia no investiga l’equip sinó “els contractes de jugadors” que tenen una relació amb Mogi Bayat, com d’Obbi Oularé, jugador del Standard i fins fa poc de la selecció sub-21 del país. De fet, Bayat portava des de fa temps sota el radar de la justícia. El club Westerlo, que es troba actualment en segona divisió, ha assegurat que ja va denunciar a l’agent per un arreglament d’un partit ara fa un any, que va provocar el seu descens.

En els registres, la policia ha requisat documents i proves en els diferents clubs, però també en les residències personals dels responsables dels equips, d’agents, àrbitres, un advocat, una oficina de comptabilitat i, fins i tot, periodistes de dos diaris flamencs en qualitat de testimonis, així com altres possibles “còmplices”. El responsable de la primera divisió de futbol belga Pierre François, ha admès la seva “preocupació per la imatge del futbol belga” amb la investigació i ha negat que estigués al corrent de cap arreglament de partits o de frau.