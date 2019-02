Un derbi madrileny amb la segona posició en joc

L’Atlètic de Madrid vol que el derbi madrileny d’aquest dissabte (16.15h, BeIN LaLiga) sigui la fi de la ratxa de 187 minuts en què els de Simeone han sigut incapaços de fer un gol com a locals al Reial Madrid. L’última diana data de la temporada 15-16, encara a l’estadi Vicente Calderón, quan Vietto va marcar al minut 83 per empatar un partit en què Benzema havia posat per davant els de Zinedine Zidane. Des de llavors, derrota 0 a 3 a l’últim duel al Calderón i empat a zero a l’estrena del derbi al Wanda Metropolitano. Si els matalassers volen continuar la persecució del Barça per assolir el liderat de la competició i tornar a posar-se a cinc punts de distància del Madrid, no podran permetre’s una nova ensopegada a casa. "Estem bé, els partits anteriors hem tingut bon joc en gairebé tots. Ens ha faltat profunditat i verticalitat. Esperem trobar-la demà", explicava Simeone en sala de premsa.

Per fer-ho, Simeone alinearà un exjugador blanc a la davantera, Álvaro Morata, que debutarà davant la seva nova afició i, al mateix temps, s’estrenarà en un derbi madrileny amb l’altra samarreta. Griezmann, la principal arma ofensiva de l’equip, serà la seva parella a la punta d’atac per intentar batre Thibaut Courtois, un altre jugador que tornarà al camp de l’Atlètic de Madrid amb la samarreta contrària. Els acompanyarà a l’alineació una línia defensiva formada per Giménez i Godín al centre, Lucas a l’esquerra i amb el dubte a la dreta de si Simeone apostarà per Juanfran o per Arias, que parteix amb més números per ser l’escollit. Amb l’absència de Koke, que no s’ha recuperat a temps de la lesió muscular que arrossega, tot apunta que el mig del camp serà per a Saúl, ja recuperat, Rodrigo, Thomas i Correa. I a la porteria, l’indiscutible Jan Oblak, una assegurança de vida per als roig-i-blancs, que lidera el Zamora per quarta temporada consecutiva, una gesta que només ha aconseguit el blaugrana Víctor Valdés.

En l’eslovè es fonamenten els bons números de l’Atlètic de Madrid en aquesta Lliga. Només Dembélé amb el Barça, Sergi Enrich amb l’Eibar i Iñaki Williams per partida doble amb l’Athletic de Bilbao han aconseguit anotar al Wanda aquesta temporada en partit de Lliga, on ja han disputat 11 enfrontaments.

Amb confiança i sense Isco

El Reial Madrid, per la seva banda, arriba al Wanda amb confiança després d’haver plantat cara al Barça al Camp Nou i immers en un calendari de vertigen que el fa mirar de reüll el partit de Champions de dimecres que ve al camp de l’Ajax. Caldrà veure si Santiago Solari opta per donar continuïtat a l’equip que tan bons resultats li està donant en l'últim tram de temporada o bé introdueix alguna rotació respecte al partit de Copa.

La polèmica amb Isco, però, segueix envoltant l’actualitat blanca. En roda de premsa, Solari no va poder evitar fer referència al tuit que va fer el malagueny, en què demanava les mateixes oportunitats que els seus companys: "La feina d’un futbolista professional és entrenar-se al 100% per estar al servei de l’equip. I l’equip està molt bé. Tothom treballa perquè l’equip sigui el protagonista".

Un Isco que, precisament, serà dubte fins a última hora de cara al derbi, ja que no va poder completar l’últim entrenament per unes molèsties a l’esquena. Un contratemps poc important per a Solari, a diferència del de Marcos Llorente, que podria estar unes tres setmanes de baixa després de la lesió que va patir durant el clàssic. També serà baixa Luca Zidane.