El Madrid diu en un comunicat que no farà cap oferta per Neymar

A 24 hores per a la final del Mundial, alguns jugadors que somiaven ser-hi viuen situacions ben diferents. Messi està de vacances i Cristiano Ronaldo va arribar ahir a Madrid, on enllestirà el trasllat per ser presentat dilluns com a nou jugador del Juventus. Al Santiago Bernabéu, on no es farà cap cerimònia de comiat al portuguès perquè el futbolista prefereix no aparèixer públicament amb Florentino Pérez, segueixen buscant la millor forma d’invertir els diners rebuts per la Juve, 100 milions, i omplir el buit que deixarà el màxim golejador blanc de les últimes temporades.

El club blanc, de fet, va desmentir a través d’un comunicat les informacions que vinculaven Neymar amb l’entitat que presideix Florentino Pérez: “Davant les constants informacions que vinculen el jugador del PSG Neymar Jr. amb el nostre club, el Reial Madrid vol aclarir que no té previst realitzar cap oferta pel jugador”. El comunicat, fet aquest divendres al vespre, afegeix que “la relació entre els dos clubs és extraordinària, de tal manera que, si en algun moment el Reial Madrid es plantegés contractar un jugador del PSG, el primer que faria seria dirigir-se al club”. Una frase que es pot interpretar tant parlant de Neymar com pensant en el jove Mbappé, que als 19 anys surt més reforçat que el brasiler d’un Mundial on podria ser campió.

Fonts que coneixen la política de fitxatges del Madrid, però, no descarten que Neymar acabi vestint de blanc. Ja sigui les pròximes temporades o aquesta mateixa, ja que el club blanc diu que no presentarà cap oferta, però un escenari ben diferent seria si el futbolista demanés marxar, fet que crearia un nou escenari. Florentino Pérez fa anys que considera que fitxar Neymar seria un encert, malgrat que dins del mateix club hi ha debats sobre com caldria fitxar per poder mantenir el nivell competitiu d’un Madrid que ha viscut un estiu molt complicat després de ser campió d’Europa. Primer va marxar el tècnic, Zinedine Zidane, que ja en va tenir prou amb dues temporades i mitja guanyant títols, fet que va provocar l’enrenou del fitxatge de Julen Lopetegui, que va ser acomiadat com a seleccionador espanyol per aquest motiu. I després va demanar marxar Cristiano. Ara, potser demana arribar Neymar.