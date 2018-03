El Madrid no falla i elimina un PSG absolutament desorientat (1-2)

El Reial Madrid serà al bombo dels quarts de final de la Champions. L'equip que entrena Zinedine Zidane s'ha desfet del PSG després de guanyar també al partit de tornada (1-2), i superar els vuitens amb un global de 2-5. El gol de Cristiano a l'inici del segon temps ha sentenciat un rival absolutament perdut, amb incidents a la graderia i que s'ha quedat amb inferioritat al minut 66 per la doble groga a Verratti. Encara que sembli estrany, el Madrid ha ha tingut més fàcil al Parc dels Prínceps que no pas al Bernabéu.

Zidane ha reservat Modric i Kroos d'inici, futbolistes que tornaven de lesió i que encara no estaven al 100% per ser titulars. Com també s'ha quedat a la banqueta Gareth Bale. Lucas, Kovacic i Asensio han entrat al seu lloc per reforçar el mig del camp.

El PSG, sense el lesionat Neymar, s'ha encallat en els atacs posicionals. No ha tingut ni profunditat ni pilotes interiors. Mentre que el Madrid, amb espais, podia sortir a l'atac amb certa facilitat tot i que a la primera part només ha tingut una ocasió clara, un mà a mà entre Benzema i Areola que ha salvat el porter.

L'equip francès ha tardat 41 minuts en tenir una ocasió clara, després d'una combinació entre Di María i Cabani. El PSG semblava que acabava millor el primer temps i que començava amb més intensitat la segona part, però llavors ha arribat el gol: un error d'Alves al mig del camp, una recuperació d'Asensio, una centrada de Lucas i un cop de cap de Cristiano. L'eliminatòria quedava vista per a sentència.

Curiosament, ha estat arran del gol en contra que el PSG ha anat a totes i ha aculat un Madrid que, amb el marcador a favor -havia de rebre tres gols- ha acceptat la proposta d'esperar al darrera i sortir amb velocitat. Han estat els millors minuts de l'equip d'Unai Emery, amb ocasions de Cavani i Di María. Tot ha estat estèril per als seus interessos, i la situació encara se'ls ha complicat més amb l'expulsió de Verratti al minut 66, per doble groga, la segona d'elles per protestar.

El gol de Cavani no ha posat nerviós el Madrid, que ha sabut mantenir la calma i sentenciar en un nou contraatac, culminat amb fortuna per Casemiro. Un resultat que encara hagués pogut ser superior ja que els blancs han enviat dues pilotes al pal.