El Madrid pensa en Hazard per quan marxi Cristiano

Cristiano Ronaldo segueix de vacances a Grècia esperant veure com evolucionen les converses que el poden convertir en nou jugador de la Juve aquesta mateixa setmana. El Reial Madrid veu amb bons ulls vendre el portuguès després de nou temporades, però li demana 150 milions al club italià, que no en vol pagar més de 120. Malgrat que Ronaldo té una clàusula de rescissió de 1.000 milions, xifra pactada quan la directiva blanca no el volia perdre, ara Florentino Pérez considera que és el moment de trencar la relació i accepta cobrar una xifra inferior, tot i que seria superior als 95 milions pagats al Manchester United fa 9 anys. El president del Reial Madrid vol intentar fitxar el brasiler Neymar, però sap que el PSG difícilment facilitarà aquesta operació, i encara menys després d’una sola temporada gaudint dels serveis del futbolista brasiler. Florentino accepta vendre Cristiano Ronaldo, però vol reforçar-se amb una estrella de primer nivell mundial, i els dos primers noms a la llista, Neymar i Mbappé, juguen en un PSG que no vol obrir la porta. Així, el Madrid treballa en un tercer nom que li permetria presentar un nou jugador top just després de perdre Cristiano. I aquest nom seria el del belga Eden Hazard, que no ha renovat ni ampliat el seu contracte amb el Chelsea les dues últimes temporades. De fet, quan el club britànic li va proposar una nova millora ell va posposar la cita fins després del Mundial. Als 27 anys, Hazard està en un moment de joc dolç, com va demostrar durant la segona part del partit de quarts de final contra el Brasil, i veuria amb bons ulls abandonar un club, el Chelsea, que aquesta temporada no jugarà la Lliga de Campions. El belga té contracte amb el club anglès fins a la temporada 2019/20.