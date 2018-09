El sorprenent Watford provoca la primera derrota del Tottenham (2-1)

Primera derrota de la temporada del Tottenham Hotspur de Pochettino, rival del Barça a la Champions. Els 'spurs' han sigut derrotats per un sorprenent Watford (2-1). L'equip de Javi Gracia ha vist com Doucoré es feia en pròpia porta el 0-1 als 53 minuts, però els gols de Deeney i Cathcart han permès al Watford sumar 12 punts de 12. I compartir liderat amb el Liverpool i el Chelsea. El Tottenham, en canvi, queda amb 9 punts.

El Manchester United de Mourinho, per la seva part, ha guanyat per 0-2 el Burnley amb dos gols de Lukaku i, amb sis punts, calma una mica els nervis al voltant del projecte. L'Arsenal també suma 6 punts després de derrotar el Cardiff per 2-3.