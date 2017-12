El Manlleu lidera la lliga femenina d'hoquei sobre patins després de derrotar el Voltregà al derbi

El Manlleu lidera la lliga femenina d’hoquei sobre patins després de guanyar un emocionant derbi osonenc contra el Voltregà (4-3). Ara els dos equips sumen 22 punts, tres més que el sorprenent Vila-sana. Un dels grans favorits, l’Hostelcur Gijón, va caure a casa amb un gran Calmar CP Vilanova (2-3) i queda amb 14 punts, però amb dos partits menys que el Manlleu i tres menys que el Voltregà.

Al gran partit de la jornada, el Manlleu es va imposar gràcies a una exhibició d’Elisabet Gurri, autora de tres gols. Maria Pujadas va fer el quart d’un Manlleu que guanyava 4-1, tot i que el Voltregà va reaccionar amb dos gols de Natasha Lee i un d’Adriana Gutierrez fins el 4-3 final.

A Astúries, el Vilanova va donar la sorpresa amb els gols de Catalina Andrea Flores (2) i un d’Alba Ambrós al final del partit, per trencar un empat provocat pels gols locals de Sara González i Marta González.

No s’atura el Vila-sana l’any del seu debut a Primera, derrotant l’Alcorcón per 2-1 amb dos gols de Victoria Porta. El Cerdanyola és quart després de golejar per 6-3 el Bigues i Riells. Vanessa Garcia (2), Andrea Massons, Laia Pera, Gemma Solé i Joana Xicota van fer els gols locals. Sara Cristofol, Gemma Camp i Marta Borràs, els visitants. El Generali Palau Plegamans va golejar 1-6 al CP las Rozas amb gols de Laura Puigdueta (2), Berta Busquets, Daniela Maria Membreño, Paula Ferron i Carla Fontdegloria i el Citylift Girona va derrotar a un Sferic Terrassa que segueix cuer per 1-2. Laia Castro i Laura Manzanares van fer els gols gironins. Maria Igualada, el de les vallesanes