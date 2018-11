La Marató de Barcelona presenta un nou recorregut buscant ser més ràpida

La 41a edició del Zuric Marató de Barcelona del proper 10 de març, tindrà un recorregut més ràpid però sense perdre el pas pels principals punts d'interès turístic de la ciutat, un dels seus grans reclams. Després de tretze anys mantenint pràcticament el mateix traçat, l'edició de 2019 registra alguns canvis en el disseny del circuit per fer la carrera més veloç i atractiva.

"El millor que té la Marató de Barcelona és la ciutat de Barcelona i l'hem de lluir. Per això, a l'hora d'afrontar el repte de fer el circuit una mica més ràpid, teníem el handicap de mantenir el pas per tots els punts d'interès turístics. Una cosa que hem aconseguit" ha destacat Cristian Llorens, director esportiu de la prova.

L'organització de la Marató de Barcelona ha aconseguit que el recorregut de 2019 sigui una mica més ràpid reduint l'altimetria i suavitzant alguns girs, un reclam per als corredors el principal objectiu és millorar la seva marca en la distància. "Ara és un circuit més lineal, sense canvis bruscos i amb grans rectes -es amplia, per exemple, el pas per l'avinguda Meridiana per poder mantenir el ritme" ha dit Llorens.

El director esportiu de la prova ha explicat que "els canvis més importants" es troben en els 10 primers quilòmetres del recorregut. Això també contribuirà l'eliminació del tram de l'avinguda del Paral·lel, dos quilòmetres en pujada que els atletes havien d'afrontar, ja molt justos de forces, abans d'arribar a la meta, situada a l'avinguda de Maria Cristina. "Els 42,195 km. De la propera edició tindran un desnivell positiu de 176 metres, un 15% menys que l'any passat. La primera mitja marató té un desnivell positiu de 91 i la segona mitja, de 85. Les dues mitjanes estan molt compensades".

Amb aquests canvis, l'objectiu és que en la pròxima edició pugui batre el rècord de la cursa (2h.07: 30), en poder del kenyà Jackson Kotut des de 2010.

Juan Porcar, director general de RMP-Mktg, l'organitzadora de l'esdeveniment, creu que la clau de l'èxit de la Marató de Barcelona és aquest equilibri entre la possibilitat d'aconseguir bones marques i gaudir d'un recorregut atractiu. "No oblidem que el nostre marató és un dels que més corredors estrangers té. Hem arribat a tenir el 49% d'inscrits. Són persones que, a més de córrer, vénen aquí amb les seves famílies a fer turisme" ha recordat.

Després de batre el seu rècord de participació en 2016 (20.200 inscrits), la prova va tenir un descens l'any passat (17.500) després dels atemptats terroristes a la Rambla de Barcelona i Cambrils. En aquest sentit, Porcar es va mostrar "confiat" que es millorarà la participació de l'última edició. "Encara arribar als 20.000 no serà fàcil", ha reconegut.