Marc Márquez no perdona a Tailàndia

Marc Márquez té el cinquè títol de MotoGP a la mà, fins al punt que pot assegurar-se el campionat d'aquí quinze dies al Japó. El de Cervera ha donat un nou cop d'autoritat, aquesta vegada a Tailàndia, derrotant Andrea Dovizioso en un cos a cos preciós i que s'ha resolt, literalment, en el darrer revolt. Maverick Viñales ha completat el podi.

El campió català té 77 punts d'avantatge quan només en queden 100 en joc. O el que és el mateix, Márquez serà campió al Japó si acaba per davant de Dovizioso. Fins i tot hi ha altres combinacions que també afavoreixen al cap de files d'Honda, que sortia des de la 'pole' a Tailàndia i no ha volgut cedir ni un centímetre encara que els darrers avançaments fossin perillosos.

"He volgut donar el 100%. Ha sigut un cap de setmana difícil i hem patit en alguns punts, però al final hem fet un pas més cap al títol", deia Márquez just després de la cursa. El català ha sigut ambiciós i ha acabat regalant una cursa de nivell als aficionats, d'aquelles que agraden, amb avançaments i accions al límit, gairebé desafiant les lleis de la física.

Valentino Rossi, segon a la qualificació, ha lluitat a les primeres voltes per la victòria i s'ha arribat a situar líder. Però al final li ha faltat una mica de físic per aspirar al calaix més alt del podi. Tot i així, ha creuat la meta gairebé enganxat als primers, a només un segon i mig de Márquez, superat finalment pel seu company Maverick Viñales.

Al seu torn, Márquez i Dovizioso sabien a l'equador de la cursa que la victòria se la jugarien entre ells. Les últimes voltes han sigut d'anàlisi constant. Amb Márquez al davant, estudiava com defensar-se mentre Dovizioso mirava com el podia avançar. I viceversa. La moneda, com tantes altres vegades, ha caigut del costat català.