Marc Márquez, pentacampió de MotoGP

Marc Márquez no ha desaprofitat el primer 'match ball' per proclamar-se campió del Mön de MotoGP per cinquena vegada. El de Cervera ha guanyat a Motegi i s'ha assegurat el títol a falta de tres curses per acabar la temporada. Andrea Dovizioso, rival a la lluita pel Mundial, ha caigut a falta de dues voltes quan intentava superar el català, ja a la desesperada.

Al Japó, a casa de la marca Honda, Márquez no ha fallat en una cursa intel·ligent i que sempre ha tingut sota control. Tot plegat era qüestió de temps. I Márquez, qui en anteriors temporades li havia costat rematar la feina, ha sabut tenir el cap fred i esperar el moment precís pe fer mal.

Malgrat sortir sisè, el català ha fet un bon inici i de seguida s'ha situat per darrera de Dovizioso, el 'poleman', que mantenia la posició de privilegi durant les primeres voltes. Però l'italià sabia que Márquez li estava trepitjant els talons. Aquí ha començat el joc psicològic que ha culminat amb un avançament a l'equador de la cursa quan Dovi s'ha despistat un instant.

Però aleshores ha sigut el cerverí qui ha comès un petit error -ha estat a punt de caure- i ha permès que l'italià se situés primer. Així han seguit les següents voltes fins que, a tres per al final, Márquez ha fet l'atac definitiu. Aquesta vegada no ha vacil·lat, ha defensat la posició i ha posat tota la pressió a Dovizioso. El de Ducati, a la desesperada, ha acabat anant pel terra.

Márquez iguala Doohan

El cinquè triomf de Márquez a la màxima categoria del motociclisme (la setena si es compten els que va aconseguir a 125cc i a Moto2), significa igualar les cinc corones del mític Mick Doohan. Per davant només li queden els set títols de Valentino Rossi i els nou de Giacomo Agostini.

El de Cervera ho ha celebrat com tocava i el seu club de fans li ha muntat un petit xou amb un videojoc, on Márquez ha simulat passar el nivell set, tants com títols té al sarró.