Marc Márquez no correrà a Jerez

El miracle no ha sigut possible. Marc Márquez ha demostrat que és una persona de carn i ossos no sent capaç de córrer, només quatre dies després de ser operat, amb la seva Honda al Gran Premi d'Andalusia que es disputa aquest cap de setmana al Circuit Ángel Nieto a Jerez de la Frontera.

El pilot català, després del seu accident en el Gran Premi del cap de setmana passat, va sorprendre a tots presentar-se divendres al circuit i obtenint l'alta mèdica per poder córrer el Gran Premi. En la sessió d'entrenaments previs a la qualificació per la cursa de dissabte, ha aconseguit pujar a la moto i fer un bon temps per passar a la ronda classificatòria. Amb bones sensacions ha rebut, de nou, l'OK dels serveis mèdics del Mundial. Però Márquez, just abans de sortir a córrer per classificar-se ha notat que alguna cosa no anava bé. "Em trobava bé, he parat en el box i quan n'he sortit, he notat immediatament que alguna cosa passava. Sigui per la inflamació o alguna cosa, el braç se'm quedava sense força. És aquí on un mateix ha de ser realista", ha explicat el pilot de Cervera.

Tot i les molèsties, Márquez ho ha intentat i ha sortit a pista. Però quan només portava quasi la meitat de la primera volta, ha abandonat. El pilot català ha tornat al box conduint la seva Honda amb una mà i amb el braç dret recolzat sobre la moto. Només baixar-ne, ha marxat cap a l'interior del box i s'ha dirigit cap al camió on s'ha reunit amb tot l'equip HRC. Aquí han pres la decisió final: Márquez no està prou recuperat per competir.

Marc Márquez –just després de l'anunci per part d'Alberto Puig, team manager de HRC– s'ha dirigit als mitjans per explicar com ha viscut aquesta setmana tan convulsa. "Ha sigut una setmana difícil, complicada, en la qual ha passat de tot. La primera reacció va ser el diumenge passat, amb la fractura. Ni em plantejava ser aquí, aquest cap de setmana. Després, una vegada t'operen, si tu tens passió per alguna cosa, tens ganes d'alguna cosa i, sobretot, tens aquesta entrega, sempre sent conscient i realista i escoltant el teu cos, perquè ho has d'intentar. D'aquesta manera et queda la consciència tranquil·la", ha relatat el català. Les bones sensacions de Márquez durant el matí d'entrenaments li han donat les esperances de córrer aquest diumenge, però la seva espatlla ha dit prou.

El vuit cops campió del món, però, no dona el mundial per perdut. “Matemàticament, sempre que hi hagi possibilitats, és possible. Si sóc aquí, és perquè ho veig possible. Treballaré ja aquesta tarda per a arribar en les màximes condicions possibles en Brno. Queden moltes carreres per davant", ha sentenciat.

Pole invalidada a Maverick Viñales

Amb l'absència de Márquez, Fabio Quartararo (Yamaha) ha aconseguit la pole just per davant de Maverick Viñales (Yamaha). El català li ha pispat la pole en l'última volta millorant el seu temps però ha estat invalidada al sortir de la pista en una de les corbes del traçat. Francesco Bagnaia (Ducati) tancarà la primera línia, per primer cop en la seva carrera.

En la categoria de Moto2 Marco Bezzecchi (Kalex) ha aconseguit la seva primera pole en la categoria. El pilot italià estarà acompanyat a la primera fila per l'anglès Sam Lowes (Kalex), segon, i l'italià Enea Bastianini (Kalex), tercer. A Moto3, Tatsuki Suzuki (Honda) ha aconseguit aquest dissabte la seva tercera pole position. Ai Ogura (KTM) ha quedat segon i el barceloní Gabriel Rodrigo (Honda) tercer per davant de Raúl Fernández (KTM). El líder del Mundial, Albert Arenas (KTM), ha tingut problemes i sortirà dotzè, en la quarta fila de la graella de sortida.