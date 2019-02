Mateu Lahoz segueix traient de polleguera el Barça

Arturo Vidal marxava del terreny de joc xerrant, desesperat, amb un Mateu Lahoz que va tornar a ser un dels protagonistes del partit. El col·legiat valencià va indignar els barcelonistes especialment al final del partit, quan no va ensenyar la segona targeta groga a Sergio Ramos després de dues faltes clares del defensa andalús, que sí que havia estat amonestat en el primer temps. Els futbolistes del Barça van protestar especialment una acció en què Ramos va frenar una contra de Luis Suárez clarament en falta, acció en què Ramos va pensar que seria expulsat, però va deixar de protestar quan va veure que no seria així.

El vestuari del Barça no ha amagat en el passat que Mateu Lahoz és un àrbitre que no li agrada. “Costa entendre el seu criteri”, va dir ja fa anys Tito Vilanova. I les coses no han canviat. A la segona part el col·legiat va expulsat l’entrenador de porters del Barça, De la Fuente, quan aquest va recriminar a crits que Luka Modric havia fet sis faltes i encara no havia vist cap groga. El migcampista croat, de fet, no en veure cap, ja que el Madrid va marxar només amb les targetes de Ramos i Marcelo. El Barça, en canvi, va acabar amb quatre jugadors amonestats, un d’ells, Alba, per protestar just en la jugada del gol de Malcom, cosa que va provocar nervis, ja que per moments, els jugadors del Barça van pensar que potser el gol no pujava al marcador. Mateu Lahoz, però, només estava amonestant el lateral blaugrana. “L’àrbitre ha fet una bona feina. És molt complicat dirigir un partit com aquest, però cal felicitar Mateu”, va dir el madridista Carvajal.

Piqué: "La segona groga a Ramos era clara"

Piqué, en canvi, va ser contundent. El defensa va explicar: "Ja sabem quin és l'estil de Mateu. Crec que la segona groga a Ramos és clara. Però per ser Mateu Lahoz, crec que no ho ha fet malament. Per ser Mateu, és clar", va concloure irònic.