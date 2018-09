L’Osca, la víctima número 37 de Messi a la Lliga

Leo Messi va trigar pocs minuts a sumar l’Osca a una llarga llista, la de clubs de Primera Divisió que han rebut gols de l’argentí. En el primer partit a Primera dels aragonesos al Camp Nou Messi va fer dos gols. La temporada anterior, quan li va fer un gol al Girona, el capità blaugrana ja s’havia convertit en el futbolista que havia fet gols a més alta de rivals, superant els 35 clubs golejats per Aduriz, que encara podria incorporar l’Osca a la llista, i el ja retirat Raúl González. Molt llunyà queda el primer gol que va fer Messi davant l’Albacete el 2004 en el seu debut oficial al Camp Nou en Lliga. Aquell dia li va donar l’assistència Ronaldinho, un brasiler que aquests dies és a Barcelona jugant a futbol platja.

Curiosament, Messi sol trigar poc a marcar als clubs. De fet, a 15 dels 37 equips els ha marcat ja en el primer enfrontament de lliga: Rayo Vallecano, Betis, Athletic, Eibar, Racing, Almeria, Mallorca, Sporting, Tenerife, Alabès, Leganés, Còrdova, Recreativo i Nàstic de Tarragona. A 11 els va superar en el segon enfrontament (Sevilla, Atlètic, Dépor, Reial Societat, Granada, Celta, Elx, Hèrcules, Numància, Albacete i Girona), i els altres casos van ser rivals més durs. De tots ells, el que va aconseguir arribar més lluny sense rebre un gol de Messi va ser el Vila-real, que no va ser golejat fins el setè enfrontament. En el cas del Getafe, van ser cinc partits amb la defensa aturant al futbolista de Rosario. El rècord de 37 rivals seguirà així fins a la pròxima temporada com a mínim, perquè ja a marcat als 19 rivals de Primera. Caldrà un nou debutant per sumar més rivals.