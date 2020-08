Messi vol retrobar-se amb Guardiola al City

La possibilitat de tornar a veure plegats Josep Guardiola i Lionel Messi cada cop és més factible. Però no seria al Camp Nou sinó a Manchester. El club britànic és el més ben posicionat per fitxar el futbolista argentí si aconsegueix sortir del Barça ara, tal com va demanar dimarts amb un burofax. Josep Maria Bartomeu vol parlar amb el capità per intentar evitar que marxi, però l'entorn del jugador és molt contundent: "L'etapa del Barça està tancada".

Caldrà veure, però, com es tanca. Messi vol acollir-se a una clàusula del seu contracte que hi va incloure el 2017, quan va renovar per últim cop, que li permetia rescindir-lo unilateralment al final de cada temporada. Però el Barça no hi dona valor perquè al contracte queda especificat per escrit que aquesta clàusula s'hauria d'executar abans del 10 de juny, quan normalment la temporada ja s'ha acabat. Els advocats del capità, en canvi, creuen que, com que aquesta temporada s'ha vist allargada per culpa del covid-19, la clàusula continua vigent. A les oficines del club es dona per fet que, des d'un punt de vista legal, el cas no té recorregut. En canvi els Messi han contactat amb diferents especialistes i alguns els han dit que tenen raó. D'altres, que no. El cas, doncs, podria acabar convertit en una batalla als jutjats si les dues parts no acorden abans una operació com vendre Messi al City.

Clubs com l'Inter de Milà volen fitxar-lo, mentre que d'altres com el PSG admeten que no poden perquè ja paguen el sou de Neymar i Mbappé. En canvi, el Manchester City porta uns dies calculant si podria oferir una xifra propera als 200 milions d'euros, una operació en què també podria incloure jugadors com el central català Eric García per aconseguir els serveis de Messi. De fet, va ser Messi qui es va posar en contacte amb Guardiola fa uns dies per saber si hi hauria la possibilitat de retrobar-se amb ell. Ferran Soriano, el CEO del City, porta el cas personalment. I dins del Barça, on oficialment s'insisteix que Messi no està en venda i no marxarà, cada cop més veus no consideren una mala opció que Messi sigui el fitxatge més car de la història, si el City pot pagar-ne una xifra similar a la que el PSG va pagar per Neymar.

Messi, que continua decidit a marxar, confia arribar a un acord els pròxims dies i, segons ha informat la premsa argentina, farà acte de presència als primers entrenaments amb Ronald Koeman.