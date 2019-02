Un Messi en estat de gràcia abans d’enfrontar-se al Madrid

Des que Santiago Solari va començar a donar a Vinícius Júnior el protagonisme que Julen Lopetegui li havia negat al primer equip del Reial Madrid, el jove jugador brasiler està fent un curs accelerat per guanyar-se l’estima del madridisme, ja sigui gràcies al seu futbol desequilibrant o a les seves declaracions fora de la gespa. Després de la victòria polèmica del Madrid amb l’ajuda del VAR de diumenge al Ciutat de València, Vinícius, amb 18 anys, va llançar un missatge d’optimisme i va qüestionar la por que infon Leo Messi, que ja ha fet callar el Bernabéu més d’una vegada. “Messi és un futbolista increïble, però no espanta a ningú”, va deixar anar el brasiler, que també va afirmar que el Madrid té “els millors jugadors del món”, amb els quals està “evolucionant”, i que estan preparats per eliminar el Barça a la Copa i escurçar les distàncies a la Lliga.

Des que va arribar a Madrid, Vinícius s’ha mostrat optimista de mena i sempre ha exhibit un somriure d’orella a orella, però les seves paraules respecte a Messi arriben en un moment en què l’argentí torna a viure en un estat de gràcia després de firmar un hat trick memorable al Sánchez Pizjuán. Messi també va aprofitar la victòria en terres andaluses per enviar un missatge que suposa un bàlsam abans d’una doble visita al feu del conjunt blanc: “Hem tornat a ser nosaltres, estem preparats per anar al Bernabéu”.

Contra el Sevilla, Messi va signar el seu hat trick número 50 com a futbolista professional: 44 amb el Barça i 6 amb la selecció argentina. El de dissabte va ser el tercer que marcava al Sevilla, i el València (que n’ha rebut quatre) és la seva víctima preferida a l’hora de marcar els gols de tres en tres. Com el Sevilla, també han patit hat tricks de Messi tres vegades l’Atlètic de Madrid, l’Osasuna, l’Espanyol i el Deportivo de la Corunya. El Sevilla també té el fatídic honor de ser el rival al qual l’argentí ha marcat més gols: 36 en 37 partits.

“En aquest món potser hauríem guanyat aquest partit, però hi ha un jugador d’un altre planeta que ha volgut que això vagi d’una altra manera”, va escriure a les xarxes socials el davanter francès del Sevilla Wissam Ben Yedder després de l’exhibició de Messi al Sánchez Pizjuán. L’astre argentí va ser el principal argument de la remuntada del Barça en terres andaluses i ara ja mira cap al Reial Madrid, en una setmana crucial per definir el futur a la Copa i, pràcticament, esborrar els blancs de la lluita pel títol de Lliga.

L’idil·li de Messi amb el Bernabéu

Messi serà la gran amenaça del Barça al Bernabéu, on ha disputat 19 clàssics i hi ha marcat 15 gols. D’aquests 19 clàssics de Messi jugats al feu madrileny, el Barça n’ha guanyat 10, n’ha empatat 3 i n’ha perdut 6. Entre les actuacions més memorables de l’argentí hi ha els doblets que va marcar en el 2-6 de Lliga del 2009 i en el 0-2 de l’anada de les semfiinals de la Champions del 2011.

En el precedent més recent, Messi va fer un gol (de penal) l’any passat en el 0-3 que el Barça va signar en la seva última visita al Bernabéu.