Hisenda investiga els pagaments del Barça a la Fundació de Messi

Leo Messi hauria pagat el 2016 12 milions d'euros d'impostos endarrerits al fisc espanyol, segons informa la revista 'Der Spiegel' en la seva pròxima edició amb base a informacions de la plataforma 'Football-Leaks'. Segons aquesta informació, una revisió fiscal dels comptes del Barça va posar a Messi sota pressió just quan responia davant els tribunals per l'acusació d'evasió fiscal entre 2007 i 2009.

El fisc espanyol hauria considerat que una sèrie de pagaments del Barça al pare de Messi en concepte d'honoraris per a la fundació del jugador havien de ser considerats com a part del seu sou. Enmig del procés, pel que Messi fet i fet va ser condemnat, els resultats de la revisió van generar intranquil·litat al club, que, sempre segons la revista, va contractar un assessor extern perquè fes una anàlisi de riscos. L'assessor, assenyala la mateixa font, va arribar a la conclusió que la millor solució per evitar un segon procés penal era el pagament del deute fiscal, fet que Messi va fer. Llavors, Messi ja era jutjat per defraudar 4,1 milions entre els anys 2007 i 2009.

No obstant això, segons els documents de Football Leaks citats per Der Spiegel, el pagament no es va realitzar amb fons propis de Messi sinó amb fons del Barça. La idea hauria servit per minimitzar danys en cas d'una denúncia, demostrant bona intenció amb el pagaments d'aquesta xifra en que e club va posar els diners amb un préstec bancari.

Ara, aquesta investigació pels pagaments del club a la Fundació del jugador seguiria oberta, segons afegeix el diari 'El Mundo', membre de la xarxa de mitjans EIC, de la que forma part 'Der Spiegel'. Hisenda investigaria des de l'any 20016 els pagaments del Barça a la Fundació Leo Messi entre 2010 i 2013, ja que malgrat que va ser creada a l'abril de 2007, la Fundació Leo Messi no es va registrar definitivament fins al juny de 2013. El Barça però, hauria pagat almenys, 5,3 milions durant aquests anys a la Fundació.

El Barça defensa que tots els pagaments que ha realitzat a la Fundació Leo Messi en aquests anys «s'han realitzat amb el animus donandi necessari en una donació», dins de la llei. Per la seva banda, Jorge Messi, en nom també del seu fill, assegura que «el meu fill i jo vam complir amb les nostres obligacions fiscals. Qualsevol pagament realitzat pel FCB o per Lionel Messi ha estat gravat segons la llei i el criteri de les autoritats espanyoles».

El Madrid el volia fitxar

A la informació publicada per Der Spiegel també es cita una informació segons la qual Íñigo Juárez, llavors advocat de la família Messi, va informar al pare del jugador de Rosario que el Reial Madrid estava disposat a pagar la seva clàusula (250 milions d'euros) de rescissió per fitxar-lo el 2013. El Madrid ha negat aquesta informació en que el club blanc hauria proposat fer una reunió en un jet privat en què només estarien Messi, Juárez, Florentino Pérez, Miguel Pardeza, llavors director esportiu, i un advocat del Reial Madrid.