Yerry Mina, el noi descalç que arriba al millor club del món "per aprendre"

Yerry Mina, amb una rialla d'orella a orella, ha trepitjat per primer cop el Camp Nou descalç. El central colombià, una persona molt creient, sol entrar al terreny de joc així, descalç, una forma de recordar que cal ser humil, a la vida, i treballar fort. "La Biblia diu que has de trepitjar la terra que vols conquerir. Vull fer història aquí al costat de tots els professionals d'aquest club. Espero triomfar aquí. Estem obrint les portes al talent de Colòmbia", ha dit.

Per al primer colombià amb contracte al Barça, ha estat un dia especial. Rialles, "els peus a la terra i el cap al cel", com ha dit ell mateix, i moments emocionants, com conèixer Messi. "És el millor del món. La primera impressió que vaig tenir va ser l'humilitat. Jo estava assegut i ell va venir amb Luis Suárez. Se'm va posar la pell de gallina"" ha admès un jugador que s'ha guanyat de moment, el cor dels treballadors del club, sorpresos per les facilitats que ha posat el dia de la seva presentació.

Mina ha aconseguit portar gairebé més gent a la seva presentació que el mateix Coutinho, ja que centenars de colombians han volgut ser a l'estadi. Segons l'Ajuntament, uns 8.000 colombians viuen a la capital catalana, i molts més a poblacions properes. "Ja fa anys que visc a Barcelona, i tenir un colombià al Barça és un somni. Ja en tenía ganes", deia el Carlos, un paisa, com diuen a Colòmbia, de la gent de Medellín. "Tant de bo pugui triomfar al Barça. És un orgull per a tots els colombians, que necessitem creure en nosaltres mateixos, veure que podem arribar a dalt de tot", afegia la Daisy, una noia d'una zona de Cali, qui afegia, emocionada, que "a vegades crec que la gent de Barcelona no valora prou la sort de tenir el Barça. Quan vaig arribar aquí el primer que volia veure era el Camp. I ara tenim un colombià, estic molt contenta!". Darrera seu, uns amics feien broma. "Ara que triomfi, que no ens faci quedar malament, eh? Que treballi fort".

540x306 Mina ha trepitjat la gespa sense les botes / EFE Mina ha trepitjat la gespa sense les botes / EFE

I el primer dia, treballar, ho ha fet, doncs han passejat Mina per totes les instal·lacions, repartint rialles i escoltant molt. Bartomeu, en l'acte de presentació, ha explicat que feia temps que el seguien i que han decidit avançar-ne l'arribada, sense citar que la raó és el comiat de Mascherano. "És un futbolista de gran talent, ens ajudarà molt". Bartomeu ha rebut a l'Auditori la cònsol colombiana de Barcelona, i ha fet broma amb l'exjugador del Santa Fe i el Palmeiras: "Ets el primer colombià del Barça, i ara cal intentar que Colòmbia sigui blaugrana". Les estadístiques de fet, diuen que el Madrid és molt més popular, en part el fitxatge de James Rodríguez fa uns anys, en part per la relació amb Alfredo Di Stefano, qui va arribar al Madrid després de jugar al Millonarios de Bogotà.

El Barça però, mica en mica es posa de moda a Colòmbia, on ja existeix la primera penya oficial a la capital i s'ha obert una escola de futbol del club. Mina no es va estar de dir que arriba "al millor club del món per aprendre, per sumar, és un repte i un somni fet realitat, ser aquí". "Vull agrair a Bartomeu el seu suport, com ha seguit el cas".

540x306 Yerry Mina durant la seva presentació com a nou jugador del Barça / FC BARCELONA Yerry Mina durant la seva presentació com a nou jugador del Barça / FC BARCELONA

Mina: "Vull adaptar-me, pas a pas"

Ja en roda de premsa, després de trepitjar la gespa del Camp Nou, l'últim fitxatge de l'entitat culer ha recalcat la seva felicitat per arribar al Barça: "Sempre he treballat i he lluitat per aconseguir això, aquesta oportunitat. Sempre els peus a terra i els ulls al cel. Vull donar les gràcies a tots els colombians. Estic molt feliç amb la rebuda de tots els colombians", ha comentat.

"Hi havia un acord per venir, però vaig tenir l'oportunitat de signar ja i ho vaig tenir clar. Quan em van dir que fes la maleta, que marxava a Barcelona, vaig saltar de felicitat", ha explicat l'internacional sud-americà, que ha deixat clar que la seva intenció és treballar i adaptar-se a l'estil culer: "Sempre m'ha agradat l'estil de joc del Barça. A Colòmbia ja era aficionat de l'equip i per a mi és gratificant poder jugar aquest futbol. Jugui o no jo vinc a treballar. Això ja és decisió de l'entrenador. Estic tranquil. Sé que el Barça és un gran club, l'ambient és especial. Vull anar pas a pas, adaptar-me i començar a fer coses. Intentaré aportar alguna cosa. Piqué, Mascherano, Umitit, Vermaelen són grans referents".

Jordi Mestre, vicepresident de l'àrea esportiva del club, ha acompanyat el defensa en la seva presentació. Mestre no ha tancat la porta a noves incorporacions en aquest mercat de fitxatges hivernal. "Els tècnics i el club segueix treballant. Si hi ha novetats, les comunicarem", ha assegurat. El directiu culer també ha volgut defensar la viabilitat econòmica de les arribades de l'esmentat Mina i de Coutinho: "Els nostres executius tenen molta cura amb l'apartat econòmic. Si fem aquestes operacions és perquè les podem fer".