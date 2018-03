Mitja Lliga en joc per compensar la preparació d’un partit en quadre

“En un partit així, les ganes i la il·lusió supleixen el desgast físic”. Com si fos un mantra, el tècnic del Barça Fran Sánchez mirava de restar importància a l’inconvenient d’haver hagut de preparar el partit més important de la Lliga, la visita de l’Atlètic de Madrid, amb mitja plantilla escampada pel món amb les seves seleccions. Tot just divendres a la tarda es va completar la primera sessió amb totes les internacionals reincorporades a la dinàmica de l’equip, després d’una aturada FIFA d’allò més inoportuna. Perquè avui s’enfronten el líder i el segon classificat a Sant Joan Despí (20 h, Gol), i a les matalasseres i les blaugranes només els separa un punt a la taula. L’empat a un de la primera volta augura igualtat i molta tensió per sumar un goal average que, depenent de com se surti del partit, marcarà el que queda de temporada.

Quan s’acabi el partit avui al vespre quedaran 24 punts per repartir abans que es tanqui el campionat. I si bé la fiabilitat dels dos conjunts s’ha desinflat una mica l’últim mes i mig, amb diversos empats i fins i tot una derrota blaugrana al Miniestadi contra l’Athletic, tot fa pensar que la Lliga s’ha de resoldre en el duel directe entre els dos equips més potents del campionat. S’enfronten els dos equips més golejadors (69 gols del Barça i 51 de l’Atlètic) i els menys golejats (7 gols encaixats per les catalanes i 15 per les madrilenyes). Però, sobretot, s’enfronten els nous màxims rivals.

“Serà important estar bé quan tinguem els nostres moments i saber patir quan no tinguem tant de domini. L’Atlètic també és un equip a qui li agrada tenir la pilota”, va analitzar el tècnic blaugrana a la prèvia. Aquest patiment té sobretot un nom propi, el de Ludmila da Silva, de qui espanta “la velocitat que té”, com alertava Sandra Paños. Però la portera va girar àgilment el discurs per recordar que, ara per ara, qui té la peça més desequilibrant és el Barça, amb Lieke Martens com a estrella. L’holandesa, que ha estat disputant la Copa Algarve, segueix vivint el seu any d’èxits personals i ha sabut aquesta setmana que és la més votada de l’onze ideal de FIFPro 2017, on també hi havia altres protagonistes del xoc d’avui. El duel que tindrà Martens amb Kenti Robles a la banda i amb Andrea Pereira quan encari la frontal serà una de les claus. “Guanyarà l’equip que menys falli. Tot es decidirà pels petits detalls”, deia la central catalana des de Madrid.

També serà decisiu l’aspecte físic i el ritme del partit. D’una banda, caldrà anar mesurant el desgast que acumulin les internacionals: n’hi ha deu al bàndol blaugrana i set al matalasser. Les més castigades són les locals Toni Duggan i Fabiana, amb viatges transoceànics al darrere. L’anglesa ha jugat la SheBelieves Cup als Estats Units i la brasilera ve d’una concentració al seu país. Les espanyoles Gemma Gili, Sandra Paños, Bárbara Latorre, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro i Olga Garcia també s’han desgastat fins a la final a la Copa Xipre, que va guanyarla roja, en què també hi havia les visitants Pereira, Lola Gallardo, Marta Corredera i Amanda Sampedro. En canvi, s’ho van estalviar tres peces bàsiques en l’esquema blaugrana, Marta Torrejón, Vicky Losada i Mapi León, que han aprofitat aquests dies per fer net de les molèsties que arrossegaven des de feia jornades. Avui estaran disponibles.

També veu “en plenitud” el seu equip Ángel Villacampa. L’entrenador madrileny, que també ha hagut d’entrenar sense la suïssa Calligaris, la romanesa Paraluta i la francesa Daoudi, considera que el partit serà “de poder a poder”, avisa que no especularà amb el resultat, tot i que qualsevol empat amb gols podria deixar-lo dependent igualment de si mateix, i demana que l’equip jugui “amb maduresa i molta concentració” per desequilibrar la balança. Els últims cara a cara en Lliga juguen a favor de les matalasseres, que no perden amb el Barça des del 2014. El record que treuen del calaix al bàndol culer és l’última Copa de la Reina. “No és revenja, volem guanyar per nosaltres. Volem la Lliga, creiem que ens la mereixem”, deia divendres Paños. L’hora dels mèrits és avui.