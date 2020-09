La xifra de signatures està a punt de fer el cim

S’acaba el temps. Els minuts corren de pressa en contra dels promotors de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu. Després de catorze dies frenètics per aconseguir, com a mínim, les 16.521 firmes necessàries, el moment clau ja ha arribat. Estirant fins al màxim el termini, fins a la una del migdia d’aquest dijous molts locals seguiran oberts per poder recaptar firmes d’última hora.

La plataforma Més que una moció i els tres precandidats implicats -Víctor Font, Lluís Fernàndez Alà i Jordi Farré- s’han bolcat a fer arribar el seu missatge i, després de tot, veuen possible presentar el suport del 15% de la massa social del club. “Hem de ser molt optimistes, és una barbaritat l’afluència de gent que hem tingut els últims dies. El context no hi ajuda, però hi haurà partit fins a l’últim minut”, diu Marc Duch, un dels promotors i portaveu del vot de censura. Jordi Farré, promotor legal de la iniciativa, afegeix: “És una autèntica bogeria. Hi ha gent que encara ens pregunta fins a quina hora podrà venir a signar”.

L’última actualització oficial, feta dimecres a primera hora, confirmava la xifra de 14.100 signatures. Al llarg del dia, però, aquesta quantitat va augmentar significativament. Així va ser al local de Víctor Font -un altre dels precandidats electorals que han donat suport logístic i mediàtic a la moció-, on al migdia en tenien més de 600 i al final de la jornada ja havien superat les 1.300. A la seu central, on s’ha coordinat tot el desplegament de paperetes, l’afluència de gent era constant i els missatgers anaven i venien amb butlletes plenes. Ara bé, malgrat el gran moviment, aconseguir les signatures vàlides necessàries no està assegurat. “Es pot arribar, però ni és fàcil ni està garantit. Necessitem, en les hores que queden, que ningú es quedi a casa”, reclama Duch.

Els socis que han anat aquests dies a oferir el seu suport a la moció repeteixen un mateix mantra: “Ja n’hi ha prou”. Volen moviments immediatament. Els pesa molt més el 2-8 contra el Bayern i el desencís de Leo Messi que el fet que Bartomeu hagi convocat eleccions al març. “La situació ha arribat a un límit de degradació que cal fer foc nou al club. Crec que la moció de censura és una manera adequada de començar a prendre’n consciència”, afirma Francesc Teixidor, soci blaugrana.

Aquest sentiment ha sigut generalitzat entre bona part dels aficionats amb carnet que demanen un canvi immediat en la directiva, tot i que els comicis estiguin previstos per a la primavera. “Ja fa un parell d’anys que les coses no es fan com es van prometre a les anteriors eleccions. El tema esportiu anava bé, però després d’Anfield, tot el que ha passat aquesta temporada i ara amb el tema de Messi... El canvi ha de ser ara mateix”, reclama Oriol Duró, també soci del club, igual que Núria Sanz, que s’estrena en un procés d’aquesta índole: “És la primera vegada que vinc a signar una moció de censura i ho faig perquè senzillament ho he vist imprescindible”.

Signatures en comptes de mocadors

Més enllà dels arguments esportius o econòmics, milers de socis s’han mobilitzat per signar una butlleta simplement perquè no poden anar a l’estadi a mostrar el seu malestar, com s’ha fet tota la vida. “El descontentament s’ha generalitzat. Aquesta junta ha tingut la sort que no hi ha públic i s’ha evitat mocadorades, però és una manera que el soci digui «fins aquí ha arribat»”, confessa en aquest sentit Òscar Marcodol, amb 30 anys de trajectòria a l’entitat. Ell, i segurament més de 16.521 socis més, viuran el recompte de suports amb el neguit propi d’una pròrroga o d’un tancament de mercat. Perquè la fita que poden aconseguir en temps de pandèmia pot marcar un abans i un després.

Les firmes digitals de Farré generen angoixa

A més de la recollida de paperetes físiques, el precandidat a la presidència Jordi Farré va obrir fa dos dies un canal digital per captar signatures. A través d’una web on cal deixar dades personals, els socis podien adherir-se al vot de censura contra Josep Maria Bartomeu. Però ni el club, ni l’administració pública, ni la resta de promotors de la iniciativa creuen que aquesta sigui una via vàlida. Les úniques firmes que acceptarà el Barça són les físiques. És per això que tots els promotors -excepte Farré- s’afanyen a tenir prou marge amb les signatures físiques per poder arribar a la xifra de 16.521 i així evitar els problemes que es puguin derivar d’aquesta controvèrsia digital, com ara la duplicació de firmes que invalidin les signades per la via tradicional.