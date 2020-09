En marxa la recollida de signatures per a la moció de censura contra Bartomeu

El primer dia de la recollida de signatures de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu ja està en marxa. Els impulsors de la moció han habilitat més de 50 punts a Barcelona i seus arreu del territori català, i es mostren esperançats malgrat el context, complicat pel coronavirus, per les vacances i per no poder celebrar un partit a l'estadi per recollir signatures.

"Poc balanç podem fer encara. Estem desplegant tota la logística: activant tots els locals, fent arribar butlletes... És cert que hem tingut moltes notificacions de gent que ens demana per anar a signar, a quin local pot anar, que ha anat al local i encara no hi havia la butlleta... El feedback és bo! La gent està molt impacient i té moltes ganes de firmar però logísticament necessitem temps. Fa 24 hores que tenim butlletes i estem en el procés d'activar-ho tot", explica Marc Duch, president de l'associació Manifest Blaugrana.

Tot i aquesta falta de dades concretes al ser el primer dia, hi ha alguns municipis en concret, com Olot –on s'han recollit més de 280 signatures–, que han sorprès els organitzadors. "No podem fer un recompte cada dia. Tenim un sistema de recollida amb què cada dos o tres dies farem recompte i anirem informant", explica Duch. Tot i que encara no està clar fins quin dia tindran per recollir les 16.520 signatures necessàries –depèn de si el club accepta la reclamació que els dissabtes no són dies hàbils–, l'optimisme ha crescut després d'aquesta primera jornada.

Víctor Font explica les raons del seu suport

Víctor Font, precandidat a la presidència del Barça i integrant del grup impulsor de la moció, ha explicat a les xarxes socials els motius i la necessitat d'aquesta moció de censura per tal de "garantir l'estabilitat del club". "Una vegada iniciat el procés, l'èxit de la iniciativa dependrà de la mobilització del soci. Els estatuts estan dissenyats perquè sigui (gairebé) impossible fer prosperar una moció. I la pandèmia ho complica encara més. Però, si el soci vol, es pot. Depèn de tots nosaltres", ha fet una crida el precandidat.

Sempre hem estat partidaris de l’estabilitat institucional però en aquests moments aquesta estabilitat passa per la dimissió del President i la seva Junta Directiva el més aviat possible. És per això que ens agradaria compartir les següents reflexions (fil 👇🏼): — Víctor Font (@victor_font) September 1, 2020

De fet, Font ha explicat per què dona suport a la moció: "Aquesta junta directiva ha demostrat no estar preparada per prendre aquest tipus de decisions i és per això que hem demanat la seva dimissió immediata i l’avançament de les eleccions". Segons ell, el pròxims mesos "caldrà prendre decisions clau per al futur del club".