Luka Modric, acusat de donar fals testimoni, s'exposa a una condemna de 5 anys de presó

La fiscalia de la ciutat croata d'Osijek ha acusat al futbolista internacional del Reial Madrid Luka Modric de donar testimoni fals durant un judici celebrat al seu país el juny de 2017. En un comunicat publicat a la seva pàgina web, el Ministeri Públic explica que ha arribat a la conclusió que "l'acusat va cometre el delicte de fals testimoni" per haver presentat dades que "sabia que no corresponien a la veritat".

L'acusació es refereix al testimoni que el futbolista croat va prestar el 13 de juny durant un judici per corrupció contra l'expresident del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic. El fals testimoni es referia a certes dades relatives als contractes que Modric va signar amb Mamic com a jugador del Dinamo, contractes que segons la Fiscalia, haurien beneficiat la directiva del seu antic club, jutjat per malversacions de fins a 15 milions d'euros. Donar fals testimoni està sancionat a Croàcia amb fins a cinc anys de presó.

L'estiu del 2017 Modric va canviar la seva declaració del 2015, en un cas que fa anys que està obert, per afavorir els interessos de Mamic, que té diversos casos oberts per corrupció. Mamic, abans d’arribar a presidir el Dinamo, el club més popular de Croàcia, va ajudar els Modric, una família desplaçada per la guerra dels Balcans, a canvi d’endur-se part dels guanys del jugador si aquest arribava a ser professional. Amb el temps, Mamic va arribar a controlar tot el futbol croat i segons part de la premsa croata, ha arribat a manar més que el president de la Federació, Davor Suker.

Ara, Mamic, el seu germà Zoran (que va arribar a ser entrenador del Dinamo), el seu fill Mario (exdirectiu del Dinamo) i dos extreballadors del club són investigats per malversació de fons, suborns i evasió fiscal. La fiscalia els considera responsables de transferències il·legals de diners a l’estranger mitjançant companyies en paradisos fiscals, relacionades amb traspassos de jugadors sospitosos, com els 15 milions d’euros que haurien desaparegut en el marc de la venda de Luka Modric, des del Dinamo cap al Tottenham anglès l’any 2008. El 2015, Modric va presentar un testimoni que complicava les coses a Mamic, que ja ha estat dos cops a la presó, però després va canviar de versió dient que havia autoritzat les operacions que van fer que bona part dels diners del fitxatge de Modric acabessin a la butxaca de Mamic, que també va voler fer carrera política amb un missatge d’extrema dreta, homòfob i amb atacs a la minoria sèrbia de Croàcia.