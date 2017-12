Montella arriba a un principi d'acord per entrenar el Sevilla

El Sevilla i el tècnic italià Vincenzo Montella han arribat a un principi d'acord perquè el transalpí, fins ara al capdavant del Milan, es converteixi en l'entrenador del conjunt andalús fins al juny de 2019.

Segons informa el Sevilla, el principi d'acord arriba una vegada els advocats de Montella han assolit una entesa amb el Milan per a la desvinculació del tècnic, que l'entrenador rubricarà aquest mateix divendres a les oficines del club "rossonero". Una vegada firmada la seva sortida, Montella viatjarà cap a Sevilla per firmar el seu contracte, posar-se al capdavant de l'equip en l'entrenament del dissabte al matí i, posteriorment, ser presentat.

Encara no es coneixen els detalls sobre els integrants del nou cos tècnic del Sevilla, dirigit per un Vincenzo Montella que no ha donat els resultats esperats al conjunt milanès. Mentre no arriba l'italià, l'equip sevillà estarà en mans dels tècnics de la casa Luis Tevenet i Carlos Marchena.