Montilivi espera una nit màgica que condueixi el Girona a semifinals

Carregat de confiança tot i els mals resultats a la Lliga, el Girona vol allargar el seu pas per la Copa després d’haver-se plantat, contra tot pronòstic, a noranta minuts de les semifinals. Minvat per les baixes i amb el cap centrat a redreçar el rumb al campionat domèstic, on només té tres punts de marge respecte al descens quan no fa gaire en tenia deu, el desavantatge de dos gols al Santiago Bernabéu és un repte més per a un equip que pensa plantar cara i exhaurir totes les possibilitats en la visita del Reial Madrid a Montilivi (21.30 hores, BeIN LaLiga).

Fa una setmana els d’Eusebio quasi van donar la sorpresa. Ni les rotacions ni el fet que el conjunt blanc sortís amb un onze de gala van impedir que els gironins s’avancessin amb un gol de Lozano i arribessin a empatar a dos gràcies a un penal transformat per Àlex Granell, a vint-i-cinc minuts del final. L’empenta del Madrid, que va fer dues dianes en tan sols tres minuts, va deixar un 4-2 que li permet un marge de maniobra del qual el Girona no disposa, tot i no tenir cap mena d’exigència. Si volen classificar-se, els blanc-i-vermells hauran de fer un partit perfecte; però si no ho aconsegueixen no passa absolutament res. En canvi, per al Madrid, una eliminació obriria una crisi de conseqüències imprevisibles, perquè amb la Lliga gairebé perduda, jugar-s’ho tot a la Lliga de Campions no sembla un bon negoci. Però, veient els precedents, qualsevol s'atreveix a posar la mà al foc.

Amb la infermeria novament plena, el Girona torna a recórrer al Peralada per completar la convocatòria, que s’anunciarà hores abans del partit. Així va ser en les anteriors eliminatòries, contra l’Alabès i l’Atlètic, i així ha sigut sempre a la Lliga, perquè no hi ha hagut cap jornada sense un jugador del filial a la banqueta. La llista de baixes és considerable: Mojica, Aday, Planas, Roberts, Borja García i Doumbia. Eusebio tornarà a fer rotacions en l’equip, conscient que diumenge l’espera un partit importantíssim contra l’Eibar –en què tampoc hi serà Bernardo, perquè el Comitè ha rebutjat les al·legacions presentades respecte a les targetes grogues que va veure contra el Barça–, i que la permanència és l’única prioritat. L’alineació blanc-i-vermella podria estar formada per Gorka a la porteria; Alcalá, Bernardo i Muniesa a l’eix central; Ramalho al carril dret i Raúl García al carril esquerre; Douglas Luiz al pivot defensiu; Aleix Garcia o Àlex Granell al seu costat; Paik d’enllaç amb la davantera; Lozano en posicions ofensives, i l’interrogant de saber qui l’acompanyarà, si un home de pes com Portu o Stuani o un jove del planter com Pachón. El Madrid, com ja va fer a l’anada, tornarà a sortir amb un onze ple de titulars, i només té la baixa del lesionat Vallejo.

No s’esperen moviments al mercat

La sèrie sense guanyar ja acumula deu partits entre les dues competicions, i per trobar l’última victòria a la Lliga cal remuntar-se al 25 de novembre. Des de llavors el Girona només ha sumat quatre punts dels últims vint-i-quatre. I malgrat que les sensacions no són dolentes, allargar els mals resultats no pot ser bo de cap de les maneres. La Copa ha suposat un impuls anímic que ha impedit que la ferida fos més gran. Passar a semifinals permetrà multiplicar les emocions però el risc del descens no desapareixerà, i enmig de la penúltima ronda abans de la final el calendari té reservats dos partits contra l’Eibar i l’Osca en què no es pot permetre el luxe de continuar sense victòries.

A 24 hores de donar per tancada la finestra de fitxatges, el Girona no té pensat realitzar cap moviment significatiu perquè confia que, amb la reducció de partits –si es classifica, n’haurà de jugar un mínim de dos més–, la recuperació dels lesionats i l’aportació del Peralada, ja en tindrà prou. Això sí, ha anunciat el retorn de Maxi Villa, del Nacional, que signa fins al 2022 i jugarà aquest curs al filial. Només si es produís una baixa que ara no es preveu, augmentar la primera plantilla seria una obligació. Montilivi, que s’omplirà i podria superar el rècord d’assistència de 14.021 espectadors establert diumenge, ja coneix les habilitats d’un col·lectiu capaç d’oferir la seva millor versió quan ho té tot en contra. Passi el que passi avui, l’ovació està garantida.