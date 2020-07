Marc Márquez cau i no acaba un Gran Premi de MotoGP guanyat per Quartararo

Marc Márquez (Honda), campió del món de Moto GP, ha caigut a falta de quatre voltes pel final al primer gran premi de la temporada, al circuit de Jerez. Márquez ha protagonitzat una espectacular remuntada on ha avançat fins a 14 pilots després d'una primera caiguda, però ha perdut el control de la moto quan ja era tercer. Amb mostres ostensibles de dolor al canell dret, ha hagut de ser atès pels serveis mèdics del circuit.

La pandèmia del covid-19 va aturar el Mundial de motociclisme just quan s'havia de fet, el darrer març, el primer Gran Premi a Losail. Llavors, es va poder fer la cursa de Moto2 i Moto3, però no pas la cursa de la categoria reina, MotoGP. El nou calendari, amb menys proves, convertia el circuit de Jerez en el punt de partida per MotoGP, on es faran dos grans premis consecutius. I en el primer, ja s'ha viscut la sorpresa de la caiguda de Márquez.

651x366 Caiguda de Marc Márquez / MotoGP Caiguda de Marc Márquez / MotoGP

El francès Fabio Quartararo (Petronas) ha guanyat la cursa, el primer pilot d'aquesta nacionalitat en aconseguir-ho en 20 anys. De pas, és el primer triomf de Quartararo, qui ha estat acompanyat en el podi l'any acompanyat el català Maverick Viñales (Yamaja) i Andrea Dovizioso (Ducati). Tampoc ha pogut acabar la cursa el veterà Valentino Rossi.

Triomf d'Albert Arenas

El pilot català (KTM) s'ha imposat al GP d'Espanya al circuit de Jerez, segona prova del calendari de Moto3 de la temporada. Arenas ha estat tota la cursa en el grup capdavanter, però en l'última volta un grup de més de deu pilots han lluitat per aconseguir la primera posició. Ha sigut Arenas qui, per l'interior, ha aconseguit el triomf que el deixa també al capdamunt de la classificació del Mundial. Arenas s'ha imposat per davant del japonès Ai Ogura (Honda) i l'italià Tony Arbolino (Honda).

A Moto2, el pilot italià (SKY) s'ha imposat en la que és la segona prova del calendari de la temporada. Marini, germà petit de Valentino Rossi, ha dominat des de l'inici en una cursa marcada per la gran quantitat de caigudes de pilots. Marini s'ha imposat per davant del japonès Tetsuta Nagashima (KTM) i l'espanyol Jorge Martín (KTM). Tot i la victòria de Marini, Nagashima segueix primer en la qualificació general del Mundial.